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Российская газета

Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России

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Американский эсминец "Джон Маккейн" в Японском море, 24 ноября 2020 г.
Американский эсминец "Джон Маккейн" в Японском море, 24 ноября 2020 г.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России - руководитель пограничной службы, генерал армии Владимир Кулишов, отметив, что Вашингтон не признает мотивированную позицию РФ в отношении статуса залива Петра Великого в Приморском крае.

В интервью РИА Новости глава погранслужбы пояснил, что госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, а исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль. Однако данные правила не распространяются на так называемые исторические заливы, к которым, согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года, относится и залив Петра Великого.

"Претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права", - заявил Кулишов. Он отметил, что произошедший в заливе в ноябре прошлого года инцидент с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации.

Напомним, 24 ноября Минобороны России сообщило, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого. Отмечалось, что чужой корабль вел себя провокационно. "После полученного предостережения и смены курса "Адмирала Виноградова" на эсминец "Джон Маккейн", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - сообщили в российском военном ведомстве.

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