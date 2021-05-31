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Известия.ru

Новый пилотируемый корабль России сможет до полугода летать вокруг Луны

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Новый российский пилотируемый корабль «Орел» сможет около года летать вокруг Земли и до шести месяцев вокруг Луны, об этом говорится в материалах «Роскосмоса», размещенных на сайте госзакупок.

«Кратность применения возвращаемого аппарата должна составлять: при выполнении околоземных полетов в составе элементов околоземной орбитальной инфраструктуры продолжительностью не менее 356 суток и полетов к Луне длительностью не более 30 суток — десять полетов; при выполнении полета к Луне и нахождении в составе элементов окололунной орбитальной инфраструктуры продолжительностью не более 180 суток — не более трех-четырех полетов», — следует из материалов.

Общий срок службы корабля «Орел» при условии выполнения межполетного технического обслуживания должен составлять не менее пяти лет, а для входящего в его состав возвращаемого аппарата — десять лет.

19 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый испытательный полет российского космического корабля «Орел» запланирован на 15 декабря 2023 года.

Изначально «Орел» должен был запускаться на ракете «Русь-М», но проект ракеты закрыли в 2011 году. В 2019 году было решено проводить пуски корабля на ракетах «Ангара».

В 2025 году планируется осуществить пилотируемый полет «Орла».

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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