Изменена технология изготовления клапана после неисправности РБ «Фрегат»

Производитель изменил технологию изготовления пневмо-гидроклапана после обнаружения неисправности в разгонном блоке «Фрегат». Об этом сообщает в пятницу, 28 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО им. Лавочкина.

21 мая 2020 года французские специалисты зафиксировали срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения «Фрегата» на космодроме Куру. Прибывшие 6 июня эксперты из России зафиксировали утечку токсичного топлива.

Позже российские специалисты выяснили, что утечка произошла из-за неисправного клапана, который был доставлен в Россию. По результатам исследования причина неисправности оказалась производственной, единичной.

Чтобы исключить подобные неисправности, НПО им. Лавочкина изменило технологию его изготовления. По заявлению пресс-службы, это позволит повысить качество и надежность выпускаемой продукции и не допустить повторения подобной ситуации.

Уточняется, что сейчас разгонный блок «Фрегат» продолжает находиться на космодроме в Куру во Французской Гвиане, однако вскоре будет отправлен в Россию.

Данный «Фрегат» предназначен для запуска на ракете-носителе «Союз-СТ-А» спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye-2. Старт первоначально планировался в марте, но запуск отложили на октябрь из-за другой проблемы с этим разгонным блоком и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса.