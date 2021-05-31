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Известия.ru

Изменена технология изготовления клапана после неисправности РБ «Фрегат»

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Wikibob

Производитель изменил технологию изготовления пневмо-гидроклапана после обнаружения неисправности в разгонном блоке «Фрегат». Об этом сообщает в пятницу, 28 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО им. Лавочкина.

21 мая 2020 года французские специалисты зафиксировали срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения «Фрегата» на космодроме Куру. Прибывшие 6 июня эксперты из России зафиксировали утечку токсичного топлива.

Позже российские специалисты выяснили, что утечка произошла из-за неисправного клапана, который был доставлен в Россию. По результатам исследования причина неисправности оказалась производственной, единичной.

Чтобы исключить подобные неисправности, НПО им. Лавочкина изменило технологию его изготовления. По заявлению пресс-службы, это позволит повысить качество и надежность выпускаемой продукции и не допустить повторения подобной ситуации.

Уточняется, что сейчас разгонный блок «Фрегат» продолжает находиться на космодроме в Куру во Французской Гвиане, однако вскоре будет отправлен в Россию.

Данный «Фрегат» предназначен для запуска на ракете-носителе «Союз-СТ-А» спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye-2. Старт первоначально планировался в марте, но запуск отложили на октябрь из-за другой проблемы с этим разгонным блоком и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
ОАЭ
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
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