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РИА Новости

Источники: в УВЗ начали создание опытных образцов тяжелого робота "Штурм"

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Гусеница танка
Гусеница танка.
Источник изображения: © Fotolia / Arkady Chubykin

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) начала создание первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", который будет включать боевую машину с укороченной 125-мм пушкой и предназначен для боя в городе, сообщил РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"В УВЗ начаты работы по созданию первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного прежде всего для боевых действий в городе. В частности, создаётся подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-мм гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3", - рассказал один из собеседников агентства.

По словам второго источника, другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-мм автоматические пушки, блок 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом, добавил собеседник, сами боевые машины комплекса "Штурм" "будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, включая верхнюю полусферу".

Собеседник также рассказал, что укороченное орудие так называемой сниженной баллистики предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.

"Короткий ствол с минимальным выносом за габариты боевой машины обеспечит "Штурму" хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей", - уточнил он.

Источник добавил, что основное назначение комплекса "Штурма" - выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчётов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.

На переднем крае

Как пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, все машины робототехнического комплекса "Штурм" предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках подразделений, так и автономно, на отдельных направлениях.

"Например, при ведении маневренной обороны автономно их можно использовать в огневых засадах, для прикрытия стыков и флангов. В наступлении ударные РТК тяжелого класса планируют применять как передовой эшелон боевого порядка, для разведки боем, как средство огневой поддержки при бое в урбанизированных районах, в плотной инфраструктурной застройке", - отметил эксперт.

По словам Мураховского, одна из важнейших задач - интеграция таких РТК в оргштатные структуры войск, отработка их взаимодействие со всеми элементами боевого порядка.

"Организация и поддержание непрерывного взаимодействия в общевойсковом бою само по себе является одной из самых сложных и нетривиальных задач в военном искусстве. Включение в этот процесс РТК потребует масштабной практической отработки в войсках всех вариантов их применения", - отметил он.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Штурм
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Робот
РТК
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