Источники: в УВЗ начали создание опытных образцов тяжелого робота "Штурм"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) начала создание первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", который будет включать боевую машину с укороченной 125-мм пушкой и предназначен для боя в городе, сообщил РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.
По словам второго источника, другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-мм автоматические пушки, блок 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом, добавил собеседник, сами боевые машины комплекса "Штурм" "будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, включая верхнюю полусферу".
Собеседник также рассказал, что укороченное орудие так называемой сниженной баллистики предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.
Источник добавил, что основное назначение комплекса "Штурма" - выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчётов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.
На переднем крае
Как пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, все машины робототехнического комплекса "Штурм" предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках подразделений, так и автономно, на отдельных направлениях.
По словам Мураховского, одна из важнейших задач - интеграция таких РТК в оргштатные структуры войск, отработка их взаимодействие со всеми элементами боевого порядка.
"Организация и поддержание непрерывного взаимодействия в общевойсковом бою само по себе является одной из самых сложных и нетривиальных задач в военном искусстве. Включение в этот процесс РТК потребует масштабной практической отработки в войсках всех вариантов их применения", - отметил он.