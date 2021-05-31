АПЛ проекта 885М "Новосибирск" выйдет на ходовые испытания в море в конце июня

По данным источника, затем последуют государственные испытания, в ходе которых субмарина выполнит стрельбу ракетами "Оникс" и "Калибр-ПЛ"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр "Ясень-М" "Новосибирск" выйдет на заводские ходовые испытания (ЗХИ) в конце июня. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Подлодка "Новосибирск" выйдет на ЗХИ в конце июня этого года", - сообщил он. По его словам, затем последуют государственные испытания, в ходе которых субмарина выполнит стрельбу ракетами "Оникс" и "Калибр-ПЛ". Передача лодки ВМФ планируется в конце 2021 года.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В настоящее время на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на разных стадиях строительства находятся семь субмарин проекта 885М. Седьмой и восьмой корпуса этого проекта - АПЛ "Воронеж" и "Владивосток" - были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Головная АПЛ проекта 885М "Казань" была передана ВМФ России 7 мая. "Северодвинск", который является головным и единственным подводным крейсером проекта 885 "Ясень", выполняет задачи в составе подводных сил Северного флота. Он был передан ВМФ 17 июня 2014 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Сейчас "Северодвинск" готовится к испытаниям гиперзвуковой ракеты "Циркон", к участию в которых подлодка подключится в этом году. Ранее испытательные пуски этой ракеты проводились с фрегата "Адмирал Горшков".