Войти
Вестник Мордовии

Способные применять ракеты Т-62МВ с "реактивной броней" замечены в Ливии

477
0
0

Источник изображения: Фото: twitter.com/MLNA2021

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) продемонстрировали на недавних учениях свои самые современные танки. Ими являются модернизированные Т-62МВ, оборудованные динамической защитой или, как ее еще называют на Западе, "реактивной броней", которая снимает эффективность кумулятивных боеприпасов.

Но, пожалуй, главное, что эти боевые машины имеют лазерные дальномеры ("коробка" над стволом 115-мм пушки), входящие в систему управления огнем с баллистическим вычислителем, что значительно повышает точность стрельбы, в том числе в движении.

Также на таких танках устанавливается комплекс управляемого вооружения 9К116-1 "Шексна" с ракетой, наводимой по лазерному лучу и способной бить на 4000 метров и пробивать до 600 мм брони.

Источник изображения: Фото: twitter.com/MLNA2021

На различных выставках вооружений также рассказывалось об усовершенствованных ТУР "Аркан" с тандемной головной частью с повышенной до 5500 метров дальностью полета и бронепробиваемостью уже до 750 мм. Что интересно, это оружие можно применять при температуре до +60 °С.

Известно, что Турция, в настоящее время разместившая в Ливии свой воинский контингент, на нескольких базах передала формированиям так называемого "Правительства национального согласия" танки М60 американского производства. Однако, если они встретятся с такими ракетными Т-62, то уцелеть у них нет шансов.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
США
Турция
Продукция
М-60
Т-62
Проекты
Военные учения
Похожие новости
31.03.2021
Открытая демонстрация: турецкие танки М60А1 заметили в Ливии
08.06.2020
В Ливии впервые засветился модернизированный Т-62М с "бровями Ильича"
14.01.2020
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
19.08.2015
Холостая мощь Каира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году