Способные применять ракеты Т-62МВ с "реактивной броней" замечены в Ливии

Источник изображения: Фото: twitter.com/MLNA2021

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) продемонстрировали на недавних учениях свои самые современные танки. Ими являются модернизированные Т-62МВ, оборудованные динамической защитой или, как ее еще называют на Западе, "реактивной броней", которая снимает эффективность кумулятивных боеприпасов.

Но, пожалуй, главное, что эти боевые машины имеют лазерные дальномеры ("коробка" над стволом 115-мм пушки), входящие в систему управления огнем с баллистическим вычислителем, что значительно повышает точность стрельбы, в том числе в движении.

Также на таких танках устанавливается комплекс управляемого вооружения 9К116-1 "Шексна" с ракетой, наводимой по лазерному лучу и способной бить на 4000 метров и пробивать до 600 мм брони.

Источник изображения: Фото: twitter.com/MLNA2021

На различных выставках вооружений также рассказывалось об усовершенствованных ТУР "Аркан" с тандемной головной частью с повышенной до 5500 метров дальностью полета и бронепробиваемостью уже до 750 мм. Что интересно, это оружие можно применять при температуре до +60 °С.

Известно, что Турция, в настоящее время разместившая в Ливии свой воинский контингент, на нескольких базах передала формированиям так называемого "Правительства национального согласия" танки М60 американского производства. Однако, если они встретятся с такими ракетными Т-62, то уцелеть у них нет шансов.

Дмитрий Лемешко