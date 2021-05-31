Технологию изготовления клапана после неисправности разгонного блока "Фрегат" изменили

В мае 2020 года в блоке обнаружили утечку паров окислителя

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Производитель изменил технологию изготовления пневмо-гидроклапана после исследования неисправного разгонного блока "Фрегат", в котором французские специалисты в мае 2020 года обнаружили утечку паров окислителя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО им. Лавочкина.

"Результаты исследования демонтированного клапана показали, что причина нарушения герметичности клапана - производственная, единичная. Негерметичность клапана после заправки РБ "Фрегат" выявлена впервые. С целью исключения подобных неисправностей, разработчиком и изготовителем пневмо-гидроклапана изменена технология изготовления, направленная на повышения качества и надежности выпускаемой продукции и недопущения повторения подобной ситуации", - сообщили в пресс-службе.

В НПО уточнили, что сейчас разгонный блок "Фрегат" находится на космодроме в Куру во Французской Гвиане. "Причиной утечки токсичного топлива явился дефект (негерметичность) пневмо-гидроклапана бака окислителя разгонного блока "Фрегат", - напомнили в пресс-службе.

Специалисты "НПО Лавочкина" и АО "ЦЭНКИ" слили компоненты токсичного топлива и провели нейтрализацию баков и коммуникаций разгонного блока. После этого они демонтировали неисправный клапан и доставили его на российский завод для исследования.

"Отправка в АО "НПО Лавочкина" самого разгонного блока запланирована на второй квартал 2021 года", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что выведение спутника ОАЭ было обеспечено посредством другого разгонного блока "Фрегат".

Утечка паров

Французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя на месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвиане. Для оценки ситуации туда были направлены российские специалисты. В госкорпорации подчеркнули, что разгонный блок находится в помещении, отвечающем международным стандартам безопасности, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды.

В июне 2020 года в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что специалисты НПО им. Лавочкина осмотрели разгонный блок "Фрегат" в ходе работ по установлению причин возможной утечки паров окислителя на месте хранения блока.