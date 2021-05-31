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Известия.ru

NASA заявило о проблемах шестого полета на Марсе вертолета Ingenuity

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Шестой полет находящегося на Марсе вертолета Ingenuity сопровождался техническими сбоями, однако в целом аппарат справился с поставленной задачей. Об этом 27 мая сообщает NASA.

В ведомстве отметили, что шестой полет Ingenuity прошел 22 мая.

«Вертолету была передана команда подняться на высоту 10 м и переместиться на 150 м в юго-западном направлении со скоростью 4 м в секунду. Дальше он должен был продвинуться еще на 15 м к югу, производя при этом цветную фотосъемку местности, а потом еще на 50 м к северо-востоку и совершить посадку», — говорится в сообщении.

Телеметрия показала, что первый этап — 150 метров — прошел без помех. Но потом из-за невыясненной причины Ingenuity начал то терять, то набирать скорость и раскачиваться. Это продолжалось до самого конца полета. Перед посадкой, которая закончилась благополучно, бортовые датчики показывали отклонения по крену и тангажу у вертолета более чем 20 градусов. В NASA отметили, что аппарат смог опуститься в 5 м от заданного места.

Как установили специалисты NASA, примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера аппарата произошел сбой, который привел к тому, что таймер на фотокамере начал показывать неправильное время. Уточняется, что данные таймера играют важную роль в системе навигации вертолета.

«Несмотря на все эти проблемы, Ingenuity справился с ситуацией. Полученная информация будет проанализирована, чтобы расширить наше представление о том, как совершать полеты на Марсе», — добавили в агентстве.

Первый полет беспилотным вертолетом был совершен 19 апреля. Ingenuity — это первый аппарат, который провел полет на другой планете.

В феврале аппарат Ingenuity доставили на Марс на борту марсохода Perseveranсe. Отмечалось, что с помощью вертолета NASA планирует изучать планету с высоты нескольких метров. Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни.

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