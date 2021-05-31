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ТАСС

В NASA рассказали, как прошел шестой полет вертолета Ingenuity на Марсе

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Источник изображения: naked-science.ru

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, полет сопровождался техническими сбоями, но аппарат в целом выполнил поставленную задачу

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Шестой полет находящегося на Марсе вертолета Ingenuity сопровождался техническими сбоями, но аппарат в целом выполнил поставленную задачу. Об этом сообщило в четверг на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Шестой полет состоялся 22 мая, - отметило ведомство. - Вертолету была передана команда подняться на высоту 10 м и переместиться на 150 м в юго-западном направлении со скоростью 4 м/с. Дальше он должен был продвинуться еще на 15 м к югу, производя при этом цветную фотосъемку местности, а потом еще на 50 м к северо-востоку и совершить посадку".

"Как показала поступившая телеметрия, первый этап - 150 м - прошел без помех. Но потом что-то произошло: Ingenuity начать то терять, то набирать скорость и раскачиваться. И так продолжалось до самого конца полета. Перед посадкой, которая завершилась благополучно, бортовые датчики показывали, что отклонения по крену и тангажу у вертолета составили более чем 20 градусов", - указало NASA, подчеркнув, что аппарат сумел опуститься в 5 м от заданного места.

Техники NASA установили, что примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера аппарата произошел сбой, приведший к тому, что таймер на фотокамере стал показывать неправильное время. Данные же таймера играют важную роль в системе навигации вертолета. "Несмотря на все эти проблемы, Ingenuity справился с ситуацией. Полученная информация будет проанализирована, чтобы расширить наше представление о том, как совершать полеты на Марсе", - заметило NASA.

Вертолет, создание которого обошлось в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля вместе с марсоходом Perseverance. NASA рассчитывает использовать Ingenuity для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые взлетел на высоту 3 м и опустился обратно 19 апреля, его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды. 22 апреля он уже поднялся на высоту 5 м и отлетел в сторону на 2 м. 25 апреля вертолет преодолел расстояние 50 м и вернулся к месту старта, а 30 апреля - в общей сложности 266 м, проведя в воздухе 118 секунд. В ходе пятого полета 7 мая аппарат переместился на 129 м и впервые совершил посадку в новом месте.

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