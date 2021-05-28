США удивились тому, что Россия вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта

США обнаружили, что Россия хочет максимально быстро объединить искусственный интеллект со своим военным потенциалом для его максимальной автоматизации. Об этом говорится в докладе Аналитического центра военно-морских сил, подготовленном для Пентагона. Документ также содержит часть об автоматизации при помощи ИИ российского ядерного оружия для автоматического выбора цели и пуска ракет без участия человека. Подобных разработок у США пока нет.

Российская армия развивает возможности военного искусственного интеллекта (ИИ) быстрее, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра военно-морских сил (Center For Naval Analyses, CNA) в своем докладе для Пентагона, посвященном российскому военному потенциалу.

Как пишет портал NextGov, в докладе говорится, что США – больше не единственная крупная военная держава, стремящаяся объединить всю свою военную мощь в цифровую сеть и управлять ими при помощи ИИ. Россия тоже движется в этом направлении.

Как сказано в докладе, в течение последних нескольких лет российское военное руководство продвигает связанную ИИ концепцию, называемую «автоматизированной системой управления» (АСУ). В российских документах, по данным авторов, она описывается как «система, автоматизирующая различные процессы и функции управления войсками и/или вооружением, включая сбор, обработку, хранение и передачу информации, необходимой для оптимизации управления и контроля войск и оружия».

В докладе CNA говорится, что российские военные начали первые испытания концепции АСУ еще в 2019 г. Для этого даже имитировали атаку (предположительно, со стороны сил НАТО) на Крымский полуостров.

В ходе испытаний российские войска объединили зенитный радар С-400 и батарею с ракетным комплексом «Панцирь-С», чтобы сбить десятки крылатых ракет противника, утверждают авторы документа, ссылаясь на сообщения государственных СМИ.

АСУ использует ИИ для поиска целей и построения планов нанесения ударов. В отличие от американского аналога, для ее работы не требуется участие человека. «Министерство обороны считает, что в будущем эта система будет оснащена ИИ, чтобы самостоятельно обнаруживать потенциальные цели и распределять ракетные удары без вмешательства человека», – говорится в отчете CNA.

Авторы доклада утверждают, что работа над этой системой в последние годы заметно ускорилась. Как считает советник и CNA и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Сэмюэл Бендетт(Samuel Bendett), это напрямую связано с участием России в военных конфликтах в Сирии.

По данным авторов отчета, в марте 2021 г. российский оборонный подрядчик «Созвездие» продемонстрировал новое программное обеспечение системы управления, которое «позволяет артиллерии и ракетным войскам работать в единой информационной среде».

По мнению авторов отчета CNA, Россия также стремится использовать ИИ, чтобы лучше понимать сложные геополитические угрозы Кремлю. Национальный центр управления обороной России, считают они, может использовать ИИ-технологии для помощи в сборе и анализе информации, а также для принятия решений.

Авторы документа называют Национальный центр управления обороной «ключевым военным коммуникационным узлом в условиях кризиса или конфликта, в котором размещены суперкомпьютерные мощности российских вооруженных сил, используемые для проведения в реальном времени и перспективного анализа военно-политической ситуации».

Специалист портала NextGov Патрик Такер(Patrick Tucker) также обратил внимание на ту часть доклада CNA, в которой говорится, что Россия может пытаться интегрировать ИИ в свое ядерное оружие. В докладе говорится, что это, возможно, делается для того, чтобы убедить США в том, что даже если российское руководство будет свергнуто в ходе военного удара, это никак не скажется на ядерном потенциале страны. По мнению Такера, это наиболее пугающая часть отчета CNA.

По оценке авторов доклада CNA, реализуемая российской армией концепция очень похожа на те идеи, которые сейчас претворяются в жизнь в США. В 2017 г. руководители служб США начали говорить о необходимости цифрового объединения самолетов, кораблей, дронов, спутников и войск в обширную сеть данных.

Идея заключалась в том, чтобы позволить любому оружию на поле боя поразить любую цель. Например, если истребитель F-35 Joint Strike Fighter, вылетевший для уничтожения радиолокационной станции, разбился по пути, другое оружие, будь то артиллерийская пушка дальнего действия, беспилотник, крылатая ракета корабельного базирования, может завершить его работу без промедлений.

Искусственный интеллект в данном случае будет играть ключевую роль, анализируя быстро поступающие потоки данных о целях и состоянии вооруженных сил США, а затем определяя наилучшие варианты действий для командиров.