Ростех будет выпускать мобильные станки для атомной промышленности и судостроения.

Компания «Станкопром», находящаяся под управлением «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, и немецкий производитель TRAWEMA GMBH подписали соглашение о локализации производства мобильных токарных и фрезерных комплексов, не имеющих аналогов в России.
Новые токарные и фрезерные станки предназначены для механической обработки крупногабаритных узлов и деталей непосредственно на объекте, без демонтажа элементов. Мобильное исполнение позволяет использовать оборудование в любом удобном для заказчика месте, сокращая затраты и время на исполнение работ.
Мобильные станки могут применяться для финальной обработки поверхностей или обслуживания труб в металлургии, энергетической и горнодобывающей отраслях, а также для судоремонтных работ и в атомной промышленности. Первые образцы оборудования планируется произвести на территории РФ до конца года.
Соглашение предусматривает создание полного цикла производства – от проектирования до выпуска готовой продукции на базе предприятия «ВНИИинструмент», входящего в состав холдинга «Станкопром». TRAWEMA передает «ВНИИинструменту» конструкторскую документацию на производство основного модельного ряда, оставляя за собой право на контроль качества производимой продукции.
Стороны договорились также о развитии модельного ряда и проведении совместных научно-исследовательских и конструкторских работ.
Проведение пусконаладочных работ, обучение специалистов, гарантийное и сервисное обслуживание, техническое сопровождение на территории России и стран СНГ будет осуществляться компанией «ВНИИинструмент».