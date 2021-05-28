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Industry Hunter

Ростех будет выпускать мобильные станки для атомной промышленности и судостроения

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Ростех будет выпускать мобильные станки для атомной промышленности и судостроения
Ростех будет выпускать мобильные станки для атомной промышленности и судостроения.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания «Станкопром», находящаяся под управлением «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, и немецкий производитель TRAWEMA GMBH подписали соглашение о локализации производства мобильных токарных и фрезерных комплексов, не имеющих аналогов в России. 

Новые токарные и фрезерные станки предназначены для механической обработки крупногабаритных узлов и деталей непосредственно на объекте, без демонтажа элементов. Мобильное исполнение позволяет использовать оборудование в любом удобном для заказчика месте, сокращая затраты и время на исполнение работ. 

Мобильные станки могут применяться для финальной обработки поверхностей или обслуживания труб в металлургии, энергетической и горнодобывающей отраслях, а также для судоремонтных работ и в атомной промышленности. Первые образцы оборудования планируется произвести на территории РФ до конца года.

Сегодня основными производителями мобильного оборудования являются компании из США, Франции, Германии, которые поставляют свою продукцию в Россию. По нашим данным, ежегодная потребность в таком виде оборудования среди отечественных компаний составляет более 100 единиц. Запуская совместный проект с одним из мировых производителей мобильного оборудования, мы ставим перед собой достаточно амбициозную цель — нарастить новые компетенции в области разработки и производства мобильного высокоточного оборудования. Реализация этого проекта позволит занять значительную долю российского рынка и рынка стран СНГ в сегменте высокоточного мобильного оборудования, — отметил генеральный директор «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.  

Соглашение предусматривает создание полного цикла производства – от проектирования до выпуска готовой продукции на базе предприятия «ВНИИинструмент», входящего в состав холдинга «Станкопром». TRAWEMA передает «ВНИИинструменту» конструкторскую документацию на производство основного модельного ряда, оставляя за собой право на контроль качества производимой продукции. 

Стороны договорились также о развитии модельного ряда и проведении совместных научно-исследовательских и конструкторских работ. 

Запуск нового производства является частью программы по импортозамещению и развитию новых компетенций в отечественном станкостроении. Преимущество мобильных станков состоит в возможности выполнения самых разнообразных и сложных операций механической обработки, проведения ремонтных работ и изготовления крупногабаритных изделий на месте нахождения без полного демонтажа деталей оборудования. Это весьма актуально в таких сферах, как судостроение, энерго-, гидро- и атомная промышленность и других областях. Сегодня мы уже видим интерес к этим станкам со стороны промышленных компаний, — отметил генеральный директор холдинга «Станкопром» Юрий Ягудаев.

Проведение пусконаладочных работ, обучение специалистов, гарантийное и сервисное обслуживание, техническое сопровождение на территории России и стран СНГ будет осуществляться компанией «ВНИИинструмент».

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Страны
Германия
Россия
США
Франция
Компании
ВНИИинструмент
Ростех
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