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Новейший морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» готовится к спуску на воду

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Источник изображения: vpk-news.ru

1 июня на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) состоится спуск на воду новейшего морского транспорта вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М. Это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия «Вымпел».

О готовности спуска на воду судна главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову доложил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

В церемонии спуска на воду примут участие представители Главного командования Военно-Морского Флота, руководства предприятия «Вымпел», правительства Ярославской области и администрации Рыбинска. Планируется, что на мероприятие прибудет семья Геннадия Дмитриева. Судно получило имя капитана 1 ранга Геннадия Владимировича Дмитриева, который прошёл путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приёмки кораблей Главного командования ВМФ.

В ходе торжественной церемонии традиционно будет проведен чин освящения корабля православным священником. Крёстная мать судна разобьёт о стальной борт бутылку шампанского.

Морской транспорт вооружения проекта 20360М строится по заказу Минобороны России. Проектант — АО «КБ «Вымпел».

Назначение морского транспорта вооружения: прием, хранение и транспортировка вооружения.

Тактико-технические характеристики судна: - водоизмещение полное — более 3,6 тыс. тонн; длина — 77м; ширина — 16 м; высота борта — 6,3 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
Минoбороны РФ
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