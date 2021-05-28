Новейший морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» готовится к спуску на воду

1 июня на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) состоится спуск на воду новейшего морского транспорта вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М. Это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия «Вымпел».

О готовности спуска на воду судна главнокомандующему Военно-Морским Флотом России адмиралу Николаю Евменову доложил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

В церемонии спуска на воду примут участие представители Главного командования Военно-Морского Флота, руководства предприятия «Вымпел», правительства Ярославской области и администрации Рыбинска. Планируется, что на мероприятие прибудет семья Геннадия Дмитриева. Судно получило имя капитана 1 ранга Геннадия Владимировича Дмитриева, который прошёл путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приёмки кораблей Главного командования ВМФ.

В ходе торжественной церемонии традиционно будет проведен чин освящения корабля православным священником. Крёстная мать судна разобьёт о стальной борт бутылку шампанского.

Морской транспорт вооружения проекта 20360М строится по заказу Минобороны России. Проектант — АО «КБ «Вымпел».

Назначение морского транспорта вооружения: прием, хранение и транспортировка вооружения.

Тактико-технические характеристики судна: - водоизмещение полное — более 3,6 тыс. тонн; длина — 77м; ширина — 16 м; высота борта — 6,3 м.