«Ромео» придет в Балаклаву

Сверхсекретный «Объект 825» впервые за восемнадцать лет примет боевой корабль

Уникальный скальный противоатомный комплекс, способный надежно укрыть под горной породой несколько дизельных подводных лодок, в Балаклаве получил вторую жизнь. В рамках восстановления музейных комплексов Крыма он пережил реаинкарнацию, став символом крепнущей мощи Черноморского флота России. После реставрации и обновления выставочной экспозиции объект получит в свое распоряжение дизельную подводную лодку проекта 633, по классификации НАТО «Ромео». В советское время это была одна из самых массовых серий подводных кораблей. В период с 1957 по 1961 год на заводе «Красное Сормово» в Горьком было построено 20 субмарин. В настоящее время лодки этого проекта используются в Военно-морском флоте России в качестве стационарных тренировочных центров, а также несут боевую службу в составе военно-морских сил Китая, Алжира, Египта и Корейской Народно-Демократической Республики.

Балаклавская бухта уникальна сама по себе. Ее ширина 200–400 м, глубина около 17 м. Природный ландшафт способствует отсутствию в ней штормов из-за извилистости прохода. В Балаклаве находился штаб 14-й дивизии подводных лодок. Для их базирования в горе Таврос был сделан подземный город: ремонтный завод с сухим доком, ядерный арсенал, разнообразные складские помещения. В случае угрозы в подземном хранилище можно было укрыть семь средних или десять малых субмарин, а также более тысячи человек, включая экипажи. Объект был рассчитан на ядерный удар мощностью 100 килотонн – в пять раз больше бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки.

В мирное время объект 825 ГТС работал как база ремонта и обслуживания подлодок. Субмарина в темное время суток через открытый ботапорт заходила в канал со стороны бухты и выходила из бухты на дежурство с запасом топлива, кислорода, боеприпасов, воды и продовольствия. Под каменной толщей был расположен 102-метровый сухой док, заводские цеха, склад топлива, минно-торпедные склады. С 1961 по 1992 год здесь прошли ремонт более 200 подлодок. Внутри подземного комплекса находился еще один суперсекретный объект 820 – ядерный арсенал, где хранили ядерные боеголовки и проводили регламентные работы с ними. Доступ туда был строго ограничен.

Открытие восстановленного Минобороны музея подводных лодок в Балаклаве стало знаковым событием не только для Крыма, но и для всей страны. В мероприятии приняли участие замминистра обороны Тимур Иванов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Гости высоко оценили атмосферу аутентичного противоатомного подземного убежища XX века. В период реконструкции экспозиция была дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

«Музей существует долгие годы, а сам объект создан еще в далекие годы Советского Союза, в период холодной войны. Наши коллеги вместе с правительством Севастополя за два месяца фактически превратили этот музей в абсолютно новый современный арт-объект. Сегодня мы закончили первый этап и осенью этого года переходим к реализации второго этапа. В планах – отбуксировать сюда подводную лодку 633-го проекта, которая будет доступна для посещения», – сообщил замминистра обороны Тимур Иванов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечает, что и раньше музей притягивал большое внимание жителей и гостей Крыма. Но в настоящее время он превратился в современный, интерактивный, уникальный музейный проект, такой, который вы сможете увидеть в мировых столицах.

«Нам было важно сохранить максимальную аутентичность этого уникального объекта, а с другой стороны, максимально рассказать и показать, о чем, собственно, этот проект, современному зрителю. Уверен, что в мире таких музеев больше нет», – отметил Михаил Развожаев.

По словам представителя Военно-строительного комплекса Минобороны Евгения Кузьмина, первая подача бетона на «Объект 825» прошла 22 февраля этого года.

«В апреле мы завершили все масштабные бетонные работы и приступили к наладочно-инженерным работам, – говорит Евгений Кузьмин. – 9 Мая реконструированный «Объект 825» стал обновленным музеем и принял первых посетителей. На объекте в две смены трудилось около 300 специалистов. В дневную смену примерно 200 человек и в ночную около 100. Работа шла безостановочно, в режиме непрерывного цикла».

Военные строители изменили все основные экспозиции. Во времена «украинского флота» они состояли из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами. Благодаря новой концепции разработан уникальный логотип легендарного музейного комплекса, создана его объемная карта, сделана новая входная группа.

Замминистра сообщил, что в Балаклавский музей будут переданы новые экспонаты из Центрального военно-морского музея, а Черноморский флот предоставит подводную лодку проекта 633, которую можно будет осмотреть изнутри. По словам директора музея Юрия Тарариева, на ЧФ сохранилась единственная средняя подлодка этого проекта, построенная в 1961 году.

«Подводные лодки этого проекта и проходили в Балаклаве ремонт. Так что будущая подлодка-музей вернется, можно сказать, в родные пенаты», – рассказал Юрий Тарариев.

Секретный выход для подлодок «Объекта 825». Фото со страницы Михаила Развожаева в «ВКонтакте»

Как военный журналист я бывал на этом уникальном секретном объекте еще в советские времена и видел, как в доке подземного завода ремонтировали средние подводные лодки. Но в то время невозможно было попасть в арсенал, где хранились ядерные боеприпасы. Сегодня это возможно. В обновленном музее я услышал имитированный звук заводских ремонтных работ, взрывов, видел затемнения, вспышки в потернах, имитирующие световой импульс от ядерного взрыва, видел внутренности через стеклянную полынью нулевого этажа, который раньше был упрятан от посторонних глаз. Там, как кровеносные сосуды громадного организма, проходят трубопроводы, питавшие подземный гарнизон, они обеспечивали подачу воды, топлива, ГСМ, сжатого воздуха.

Десятки раз бывал в этом музее уже в постсоветские времена, включая и украинские. Когда черноморцы оставили этот объект Украине, его грабили многие месяцы, вывозя отсюда все, что было можно утащить и продать, прежде всего металлические конструкции, их сдавали на металлолом.

Когда все ценное растащили, стали думать, что делать с уникальным объектом. Одно время в бывший ядерный арсенал начали огромными кипами свозить купоны – первые еще переходные украинские деньги, которые прекратили свое хождение после появления гривны. Их привозили грузовиками и складывали в огромные кипы. Именно поэтому закрытый арсенал был сохранен лучше, чем ремонтный завод.

Потом решили создать музей ВМС Украины. Но получился он убогим и примитивным, как и ВМС страны, которые на тот момент имели всего одну субмарину «Запорожье», доставшуюся Украине при разделе ЧФ СССР. Украинские ВМС так и не смогли ее ввести в строй, несмотря на все многолетние потуги. В результате по просьбе военного руководства Украины министр обороны России, первый и единственный пока Маршал России Игорь Сергеев разрешил стажировку украинским подводникам на ПЛ ЧФ «Алроса». Это нашло отражение и в экспонатах созданного музея, где стояла модель АПЛ 941 проекта «Акула» и табличка, что это подводный флот Украины.

В 2014 году Севастополь вернулся в родную гавань. Город-герой, как и Черноморский флот, начал расти, обновляться, развиваться. А вместе с ним благодаря стараниям Юрия Тарариева и его команды начал прирастать новыми экспонатами и артефактами Балаклавский подземный музейный комплекс, филиал Военно-исторического музея фортификационных сооружений, расположенный на бывшей подземной базе подводных лодок в Балаклаве.

Сегодня здесь собрано много уникальных экспонатов. В их числе, например, сверхмалая подводная лодка «Тритон» для доставки легководолазов, которые могут выступать в качестве диверсантов. Есть спасательный глубоководный аппарат с манипуляторами, ракеты, мины, торпеды, светящийся буй, защитный химкомплект, настоящий винт с подлодки, самолет палубного базирования Як-38 и даже спускаемый космический аппарат «Союз», подаренный музею моряками-спасателями ЧФ.

Все эти уникальные артефакты нужно сберечь, поэтому разграбленный после оставления черноморцами объект нуждался в серьезном ремонте. Строители устранили течи воды и различного рода подтекания, выполнили сложные гидроизоляционные работы, проложили новые электрические кабели, поставили современную вентиляцию, вытяжки, сделали суперкрепкие стяжки, применив новые современные технологии.

Музей значительно осовременили. И главное, продлили его жизнь на многие десятилетия. Сейчас посетители «Объекта 825» смогут изучить историю создания сверхсекретного объекта, узнать о системах его жизнеобеспечения, ремонтных работах в сухом доке, познакомиться с историей подводного флота, а вскоре и увидеть настоящую подлодку, которую отремонтируют на ГУПС «Севастопольский морской завод имени С. Орджоникидзе».

Первый заместитель директора предприятия капитан 1 ранга запаса Сергей Орлов сообщил, что подлодка 633-го проекта, передаваемая в музей, была списана из состава Черноморского флота в 2015 году.

«Сейчас она находится в Южной бухте Севастополя. В последние годы она служила в качестве плавучей зарядовой станции ПЗС-50 и обеспечивала зарядку аккумуляторов единственной тогда на ЧФ подлодки «Алроса», – говорит Сергей Орлов.

Теперь увидеть рассекреченное укрытие, легендарную подлодку, осмотреть ее устройство смогут тысячи гостей полуострова. Музей открыт и готов к их приему. Новая экспозиция, бесспорно, привлечет и тех, кто раньше бывал на секретном «Объекте 825» в Балаклаве.

Владимир Пасякин

Владимир Михайлович Пасякин – капитан 1 ранга, военный эксперт.