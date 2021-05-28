Китай строит авианосцы и разрабатывает палубную авиацию

Соединение ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» постоянно участвует в боевых учениях. Фото с сайта www.81.cn.

Красный дракон быстро бежит, но мелкими шагами

Военно-политическое руководство Китайской Народной Республики уделяет повышенное внимание вопросу превращения государства в океанскую державу. Основные усилия сосредотачиваются на наращивании мощностей национальной судостроительной промышленности, модернизации предприятий под выпуск кораблей новых проектов, слиянии судостроительных заводов (ССЗ) и формировании на их основе судостроительных баз. Подчеркивается важность сокращения технологического отставания отрасли от уровня ведущих стран к 2025 году.

МОДЕЛИ И ПРОГНОЗЫ

Главное статистическое управление опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Китая в 2020 году. В рамках реализации национальной программы развития науки и техники под названием «863» проведены экспериментальные работы по 1165 различным проектам, в том числе и в области оборонного судостроения.

В рамках программы была продемонстрирована модель нового авианосца с бортовым номером 17, палуба которого оборудована тремя направляющими катапультами. По оценке зарубежных военных экспертов, на авианосце может быть установлена ядерная энергетическая установка, а основу группировки палубных самолетов могут составлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Лицзянь» и палубные истребители «Цзянь-31», а также четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и вертолеты.

По мнению экспертов США, поступление на вооружение НОАК авианосца с ядерной энергетической установкой, имеющего на борту БПЛА, разработанные по технологии «стелс», создаст серьезную угрозу для повседневной деятельности авианосных ударных групп ВМС США в западной части Тихого океана.

В китайских СМИ появились фотоснимки уменьшенной модели нового китайского авианосца с бортовым номером 18, который по внешним признакам аналогичен американскому авианосцу типа «Нимитц». Палуба оборудована четырьмя направляющими катапультами, тремя самолетными ангарами, а также бронированными площадками для вертикального взлета и посадки палубных самолетов и вертолетов. По оценке специалистов США, данный авианосец может быть оборудован ядерной энергетической установкой, а также лазерной пушкой. Срок завершения строительных работ – 2025–2028 годы.

Палубная надстройка авианосца расположена с правой стороны, в ее верхней части размещено электронное оборудование, предназначенное для передачи цифровых данных при управлении взлетом и посадкой БПЛА. Общая площадь авианосца и палубы больше, чем у авианосца «Ляонин». Водоизмещение составляет свыше 80 тыс. т. Палуба авианосца в отличие от «Ляонина» обеспечивает взлет и посадку самолета ДРЛО JZY-01. Авианосец имеет три ангара для размещения трех самолетов вертикального взлета. Два ангара расположены с правой стороны, а один – с левой стороны корпуса, что позволяет одновременное использование всех электромагнитных катапульт.

На авианосце планируется установка и традиционного вооружения – артиллерийского комплекса типа 1030 ближней обороны (скорострельность 10 тыс. выстрелов в минуту) и ракетного комплекса «Хунци-10». Дальность обнаружения малых целей РЛС комплекса 1030 достигает 8 тыс. м, больших и средних целей – 15–20 тыс. м.

Строительство авианосца с ядерной энергетической установкой подтверждается следующими фактами. 19 июня 2014 года руководство национальной корпорации тяжелого судостроения КНР официально объявило, что конструкторы 719-го НИИ добились успешных результатов по разработке ядерной силовой установки малого типа, которая может быть установлена на авианосцы собственной разработки.

Ранее ведущий военный эксперт КНР генерал-майор Ло Юань сообщил китайским СМИ о планах командования ВМС НОАК, касающихся строительства к 2025 году двух авианосцев с ядерной энергетической установкой и формирования авианосных ударных групп. Китайские специалисты утверждают, что в ближайшие пять лет в ВМС НОАК будут сформированы три АУГ, основу которых составят первый авианосец китайской разработки «Ляонин», второй – «Шаньдун» и третий – «Хайнань».

ПЛАНЫ ПАРТИИ, ПЛАНЫ НАРОДА

Вся программа по строительству авианосного флота в КНР разделена на два этапа. Первый этап предполагает строительство четырех авианосцев. На базе первых двух построенных авианесущих кораблей планируется сформировать две АУГ, а затем завершить строительство остальных двух кораблей. Эти авианосцы планируется оснастить обычными силовыми установками, а их водоизмещение составит 50–55 тыс. т. На палубах будет установлено оборудование, способное обеспечить взлет палубных самолетов способом скользящего подскока и посадку с помощью аэрофинишера. Строительство авианосцев будет производиться на судостроительном заводе в городе Далянь, предварительный срок строительства – шесть лет.

Внимание зарубежных военных экспертов привлекает второй этап. В китайских СМИ сообщалось, что после 2020 года начнется строительство двух авианосцев с ядерной энергетической установкой водоизмещением 65 тыс. т., оборудованных взлетными катапультами. Предварительный срок окончания строительства – конец 2020-х годов.

Для реализации этих планов правительство КНР в феврале 2013 года утвердило программу строительства первого надводного корабля с ядерной энергетической установкой. Программа предполагает разработку ядерной энергетической установки, которая может быть установлена на авианосец, подводную лодку, эсминец УРО или транспортный корабль.

В начале 2019 года появились фотоснимки о проведении испытаний в Китае палубной электромагнитной катапульты, полученные с помощью разведывательного спутника. Данные исследования начались в Китае с 2002 года, а первые испытания опытного образца были проведены еще в 2008-м. Анализ данных свидетельствует, что общая длина катапульты составляет 120–150 м, а длина электромагнитного участка – 100 м. Пока только в США разработана подобная катапульта под названием EMALS для атомного авианосца «Дж. Форд».

ИДЕАЛЬНЫЙ КИТАЕЦ

Как отмечают эксперты, на пути строительства авианосного флота правительство КНР по-прежнему придерживается принципа «быстро бежать мелкими шагами».

Поскольку процесс развития в мире авианосного флота, как правило, протекает без особых значимых изменений, от китайских конструкторов требуется лишь овладение технологиями в разработке отдельных узлов и систем. Например, выбора типов энергетического и палубного оборудования, типов и количества палубных истребителей и вертолетов. Как считают китайские специалисты, использование мирового опыта в строительстве авианосцев позволит им выбрать наилучший проект собственного авианосца, который будет обладать только ему присущими тактико-техническими особенностями, в том числе:

– ядерная энергетическая установка;

– электромагнитная катапульта и передовое оборудование аэрофинишера;

– конструкция корпуса открытого типа, которая впоследствии может изменяться;

– увеличенная дальность автономного плавания, сокращенная численность экипажа, высокий уровень обеспечения жизнедеятельности экипажа корабля и летного состава;

– высокий уровень потенциала по собственной защите от внешних угроз и по обеспечению самолетов палубной авиации авиационным горючим и вооружением;

– высокий технический уровень командного центра, объединяющего автоматизированную систему управления боевыми действиями на ТВД и в киберпространстве.

Специалисты КНР предполагают, что в дальнейшем на первых авианосцах с ядерной энергетической установкой собственной разработки можно будет использовать новейшие достижения в области высоких технологий. Например, лазерное и электромагнитное оружие может заменить традиционное ракетное, а сверхзвуковое противокорабельное оружие – традиционные артиллерийские и ракетные корабельные комплексы.

В ходе реализации третьего этапа конструкторами КНР может быть разработан инновационный проект авианосца нового поколения или же проведена глубокая модернизация отечественных авианосцев с обычной силовой установкой.

ПЛАВУЧИЙ ДРОНОДРОМ

В рамках создания авианосного флота в ноябре 2013 года в КНР был успешно осуществлен первый испытательный полет опытного образца нового ударного БПЛА «Лицзянь», разработанного по технологии «стелс».

По заявлению китайский специалистов, главная цель разработки ударного БПЛА «Лицзянь» – это использование его в качестве палубного самолета совместно с истребителем «Цзянь-31» в составе авианосной ударной группы. БПЛА способен вести воздушную разведку, наносить удары по наземным целям противника, обеспечивать наведение на цель других боевых самолетов.

Испытания проведены на одном из испытательных полигонов, расположенном в юго-западной части Китая. Летные испытания длились 30 минут.

По сообщениям китайских массмедиа, БПЛА обладает малой радиолокационной заметностью и высокими огневыми возможностями. При разработке проекта БПЛА была использована бесхвостовая конструкция фюзеляжа с верхним расположением воздухозаборников, с виду похожая на конструкцию американского самолета B-2.

По мнению зарубежных экспертов, Китай уже разработал для нового самолета несколько типов бортового ракетно-бомбового вооружения, управляемого с помощью систем глобального позиционирования GPS и «Бэйдоу».

По мнению тех же экспертов, дальнейшее развитие проекта нового ударного БПЛА «Лицзянь» может осуществляться по трем направлениям: в качестве палубного БПЛА, при базировании на отдельном отдаленном острове, при базировании в условиях горной местности. Использование «Лицзянь» в качестве палубного БПЛА авианосца является наиболее подходящим и вероятным вариантом.

Таким образом, реализация программы по оснащению сил флота современными вооружением и военной техникой, разработка и принятие на вооружение новых авианосцев и самолетов палубной авиации значительно повысят боевые возможности ВМС КНР при ведении боевых действий на море.

Роман Кузнецов

Роман Иванович Кузнецов – журналист.