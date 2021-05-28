Владимир Путин обсудил разработку высокоточного оружия большой дальности

Армия должна быть компактной, но эффективной, и Вооруженные силы должны быть достаточно оснащены крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами, заявил президент на заключительном совещании с руководством минобороны и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На повестке было две темы - разработка и серийное производство высокоточного оружия большой дальности и других современных ударных средств, а также развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Анализ военных конфликтов последних десятилетий и опыт развития ведущих армий показывает растущую роль эффективного применения крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов, подчеркнул Владимир Путин. "И важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот", - сказал он.

Сейчас в войсках уже есть и продолжают поступать новейшие крылатые ракеты большой дальности "Х-101", "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров, перечислил Путин. По характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей - уникальны, оценил он. "В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях - в ходе операций против террористов в Сирии", - заметил президент.

"В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки", - указал Путин и предложил участникам рассказать, как сделать это наиболее эффективным способом, насколько готовы предприятия оборонно-промышленного комплекса к серийному выпуску самых новейших образцов оружия.

Перейдя ко второму вопросу, президент заметил, что слаженная работа военно-транспортной авиации и высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность быстрой переброски на большие расстояния. Для России, с самой большой в мире территорией, это особенно важно. И также важно, чтобы армия была компактной, но эффективной. Все это необходимо и для успешных десантных операций.

Анализ военных конфликтов последних десятилетий показывает растущую роль крылатых ракет и управляемых боеприпасов

"Очевидно, что нашим Вооруженным силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов", - подчеркнул президент. И здесь есть определенные успехи и хорошие заделы, считает он. Так, с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124. Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В, в этом году запланирована поставка двух таких самолетов. Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А.

Впрочем, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов, заметил Путин и предложил обсудить, как эффективно решить эту задачу и увеличить темпы производства и модернизации военно-транспортной авиации.

Между тем

Российские специалисты добиваются выздоровления около 80 процентов детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний показатель приближается к 90 процентам, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике". Встреча, которая объединила специалистов из многих стран, проходит в медицинском центре имени Дмитрия Рогачева. Как отметил президент, за четыре года по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю "онкология" вырос более чем на 30 процентов. "Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении", - заверил Путин. "Другая важнейшая задача - поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболеваний крови, иммунной системы", - сказал он.

Кира Латухина