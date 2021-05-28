Звездно-мусорные войны

Как ослепить противника и самому не ослепнуть

Как сказали бы сторонники сетецентрической концепции: «Хочешь контролировать Землю – контролируй космос».

Основными инструментами такого контроля выступают развитая информационная инфраструктура и – уже в рамках мультидоменной концепции – киберпространство как отдельный сегмент информационного пространства. В обеих моделях спутники являются главными проводниками информации, владение которой гарантирует преимущество.

ДВА САПОГА НА РАЗНЫЕ НОГИ

Современные метеорологические зонды, спутники связи и глобального позиционирования – аппараты двойного назначения. И вывести такой инструмент из строя – значит ослепить противника или по меньшей мере увеличить рабочую нагрузку на оставшиеся аппараты орбитальной группировки.

По этой причине «большая космическая тройка» – США, КНР и Россия – активно работают над противоспутниковым оружием, работающим как на Земле, так и на орбите. В отличие от воздушного пространства орбитальное не разделено границами, поэтому контролируется совместно.

Но что произойдет в случае, если некий игрок в одностороннем порядке выйдет из международных соглашений? Нарушится баланс, и орбита уже не будет полем пассивного боя, какой она, по сути, сейчас является.

В прошлом, хотя международные соглашения и ограничивали возможности США и Советского Союза на военно-технологическом поприще, работы над созданием орбитального оружия все же велись, как говорится, «на всякий случай». Тогда СССР имел, что противопоставить американской программе «Звездных войн».

Заокеанская концепция предусматривала вывод в космос орбитальных платформ, которые могли бы уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты во время полета на космическом участке их траектории. В ответ СССР грозился вывести в околоземное пространство почти неограниченное число пассивных поражающих элементов. Иначе говоря – картечь, которая, проносясь по околоземным орбитам, превратила бы в решето любое самое высокотехнологичное оборудование. Космические разработки – дорогое удовольствие, и превращение космического аппарата в бесполезный кусок железа стало бы многомиллионной потерей. Да и чисто по-человечески обидно...

ЛАЗЕР ВМЕСТО МУСОРА

К слову, уже тогда остро стояла проблема замусоривания орбиты, что само по себе усложняло работу космических аппаратов. Дело в том, что космический мусор, бороздящий просторы орбиты, способен разогнаться относительно других объектов до отметки 10 км/сек, то есть по факту превращается в гиперзвуковое оружие. Если вспомнить даже школьные задачи по физике, нетрудно представить себе, какой кинетической силой обладает небольшой обломок даже при условии небольшой массы – этот «недостаток» с лихвой компенсируется скоростью. Даже крохотная песчинка, врезавшись на скорости 7152 м/с в 14-миллиметровое стекло иллюминатора, оставляет заметные глазу трещины.

Последствия столкновения с более крупным объектом более чем предсказуемы. Но проблема подобных ударов, включая целенаправленные атаки, заключается в том, что в открытом космосе нет силы трения, которая предотвратила бы цепную реакцию. Таким образом получалась ситуация, как в известной басне Крылова «Лев и Мышь»: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». То есть обломки уничтоженного спутника противника могли бы запросто зацепить советские орбитальные аппараты.

Поэтому в качестве альтернативы Советский Союз рассматривал и такую экзотику, как «ослепление» орбитального соглядатая лазером. Например, с помощью зонального комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Терра-3» (он же – «Объект-2520» и Т-3), разработанного в ФИАН им. Лебедева.

«Объект-2520» представлял собой огромное наземное сооружение с лазерной установкой, которая должна сбивать с курса и уничтожать боеголовки баллистических ракет противника. В октябре 1984 года был запущен эксперимент, в рамках которого Т-3 отслеживал перемещение американского космического челнока «Челленджер». Когда шаттл проходил над полигоном Сары-Шаган, на корабле неожиданно отключилась часть аппаратуры, включая средства связи, а астронавты почувствовали недомогание.

Поначалу результат впечатлил советское руководство, которое в дальнейшем выделяло средства на совершенствование проекта. США тоже оценили идею, хотя и в негативном смысле этого слова. А впрочем – нечего летать над советскими военными объектами.

Однако прошли два десятилетия, и лазер оказался не таким эффективным, как представляли себе военные – для обезвреживания спутников и боеголовок баллистических ракет он был недостаточно мощным. В итоге проект был свернут, а сам «Объект-2520» передан казахстанским военным, которые не собирались тратиться на поддержание его боеспособности. И теперь трудно представить, что безликие руины на полигоне Сары-Шаган были напичканы сложной аппаратурой.

Впрочем, не все так плохо. Т-3 послужил пращуром самоходного лазерного комплекса «Пересвет», которому, согласно американскому изданию DefenseBlog, под силу обезвредить воздушно-космическое оружие противника, а также скрыть из вида стартовые позиции межконтинентальных баллистических ракет.

БОЛЬШЕ ИГРОКОВ – МЕНЬШЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Однако вернемся к общей картине. Или, как говорят на Западе, global picture.

В начале нового тысячелетия к российско-американской космической конкуренции присоединилась КНР. 11 января 2007 года с космодрома Сичан была запущена первая китайская противоспутниковая ракета. Она поразила китайский же метеоспутник FY-1C серии Fengyun, который располагался на полярной орбите и к тому времени подлежал уничтожению.

Устаревшая космическая техника обычно выводится на «кладбище спутников» либо сжигается ввиду атмосферного трения. Но китайцы решили совместить полезное с полезным. На высоте 865 км был перехвачен метеоспутник на встречном курсе. В результате поражения спутника возникло облако обломков, что вызвало возмущение и у России, и у западных партнеров . Образовавшиеся 2300 фрагментов космического мусора, размеры которых составляют от 1 см и более, по-прежнему представляют угрозу для орбитальных аппаратов.

Помимо «большой тройки», орбитальным оружием располагает Индия – ввиду сложных соседских отношений с Китаем. В марте 2019 года родина шахмат провела испытания «Миссия Шакти», в ходе которых был сбит небольшой 700-килограммовый спутник Microsat-R. В обращении к нации премьер-министр Нарендра Моди назвал эксперимент «моментом гордости». Для страны, в которой большинство обывателей видит лишь мистерии Варанаси и индийских программистов со Stack Overflow, прорыв в космической программе действительно является громким заявлением о новых возможностях. Эффект наблюдается и на геополитической арене – чем высокотехнологичнее государство, тем у него больше шансов быть услышанным.

Разумеется, для США появление новых космических держав выглядит почти как личное оскорбление. В адрес новых игроков сыплются уверения в «обеспокоенности наличием спутникового вооружения». А то и прямые обвинения – как в адрес Ирана и КНДР.

Однако, учитывая становление многополярной модели, намеки разной толщины с той стороны океана кажутся уже не столь пугающими. Объяснение тому простое и логичное – чем больше игроков в пространстве, не разделенном на контролируемые какой-либо одной страной сектора, тем эффективнее осуществляется взаимоконтроль в рамках международных соглашений.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Впрочем, сейчас ракеты, начиненные картечью, уступают вооруженным спутникам – уж слишком высок риск ненароком потерять и собственную аппаратуру в погоне за уничтожением спутников противника.

В российской практике орбитальные перехватчики представляют собой реинкарнацию знаменитой космической станции «Алмаз», рассекреченной буквально недавно. Вот только в отличие от советского прародителя современные «боевые спутники» вооружены не модифицированными авиапушками, приспособленными для работы в безвоздушном пространстве, а лазерными установками. В космосе нет атмосферных помех в виде облачности и перепадов влажности, поэтому лазеру ничто не мешает поразить цель.

Еще одна проблема – наличие в самом луче так называемых «пробоев». Они кардинально снижают мощность излучения, а при использовании слишком мощной установки существует риск самофокусировки лазерного луча в пространстве. Но технологическое развитие не стоит на месте, и благодаря новым изысканиям появляется все больше возможностей в компенсировании этой ахиллесовой пяты.

В 2018 году был испытан военный аэрокосмический комплекс, построенный концерном «Алмаз-Антей» на базе советского проекта А-60 и предназначенный для подавления с самолета воздушных и космических разведывательных аппаратов. И хотя в планах стоит разработка самолета-носителя, отличного от изначального – летающей лаборатории Ил-76МД, – судьба проекта зависит от решения Минобороны.

Как уже говорилось, спутник обеспечивает позиционирование военных сил на Земле и дает им наводки на военные объекты противника. Поэтому для уничтожения неприятельской орбитальной аппаратуры все средства хороши. В том числе и старые добрые средства РЭБ, формирующие помеховую завесу.

В связи с этим в США уже звучат предложения об ужесточении норм, касающихся неразмещения оружия в космосе. В частности, адъюнкт-профессор Университета Северной Каролины Марк Губруд (Mark Gubrud) предлагает внести в Договор ООН по космосу поправки, запрещающие «все формы недопустимых помех и оружие для создания помех». По мнению ученого, такие формы вредоносного вмешательства являются потенциальной глобальной угрозой – по мере расширения применения орбитального вооружения они способны спровоцировать эскалацию.

Впрочем, это вопрос спорный. Ведь когда-то и изобретение ядерного оружия казалось большим злом. Однако ситуация изменилась, как только СССР вслед за США обзавелся атомной бомбой . Наступило равновесие, где антигуманное «баловство» в духе демонстративного уничтожения Хиросимы и Нагасаки может иметь очень неприятные последствия для инициатора.

Поэтому, хотя локальные конфликты и неизбежны, лидеры ведущих стран мира понимают, что в случае глобальной войны – хоть на орбите, хоть на Земле – уже не будет ни победителей, ни проигравших.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – политолог.