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Интерфакс-АВН

Визит и.о. главы Минобороны Армении в Москву связан с урегулированием ситуации на границе с Азербайджаном

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Вид Еревана. На заднем плане - гора Арарат, находящаяся на территории Турции
Вид Еревана. На заднем плане - гора Арарат, находящаяся на территории Турции.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Ереван. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Визит в Москву исполняющего обязанности министра обороны Армении Вашаршака Арутюняна связан в том числе с урегулированием обстановки на армяно-азербайджанской границе.

"Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с Арутюняном, находящимся в Москве. Стороны обсудили приграничную обстановку. Исполняющий обязанности главы Минобороны заявил, что его визит в Москву связан также с урегулированием создавшейся ситуации", - сообщает пресс-служба президента Армении.

Саркисян заявил о необходимости скорейших шагов для освобождения плененных Азербайджаном в четверг шести армянских военнослужащих.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
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