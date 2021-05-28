Визит и.о. главы Минобороны Армении в Москву связан с урегулированием ситуации на границе с Азербайджаном

Вид Еревана. На заднем плане - гора Арарат, находящаяся на территории Турции.

Ереван. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Визит в Москву исполняющего обязанности министра обороны Армении Вашаршака Арутюняна связан в том числе с урегулированием обстановки на армяно-азербайджанской границе.

"Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с Арутюняном, находящимся в Москве. Стороны обсудили приграничную обстановку. Исполняющий обязанности главы Минобороны заявил, что его визит в Москву связан также с урегулированием создавшейся ситуации", - сообщает пресс-служба президента Армении.

Саркисян заявил о необходимости скорейших шагов для освобождения плененных Азербайджаном в четверг шести армянских военнослужащих.