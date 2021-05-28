Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»

Как сообщило министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, опытный образец малогабаритного бронеавтомобиля был разработан и создан компанией АО "ЮТЭК", расположенной в городе Михайловск (Ставропольский край). Судя по надписи спереди, машина носит высокополиткорректное название "Наёмник".

Опытный образец малогабаритного бронеавтомобиля "Наёмник" разработки АО "ЮТЭК" (Михайловск, Ставропольский край) (с) министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

В пресс-релизе ставропольского министерства от 24 мая 2021 года, в рамках рабочей поездки с уникальной разработкой ознакомились и.о. министра энергетики, промышленности и связи региона Виталий Шульженко, заместитель министра Виталий Шевченко, а также директор Фонда развития промышленности Ставропольского края Григорий Мельников.

Степень локализации созданного бронеавтомобиля - 100%: прототип полностью собран полностью из отечественных составляющих. В зависимости от комплектации и пожеланий заказчиков машина может быть оснащена как бензиновым, так и дизельным двигателем различной мощности.

Кузов транспортного средства имеет цельнометаллическую безрамную конструкцию, благодаря чему корпус устойчив к авариям и механическим повреждениям. Для обеспечения высокой маневренности и проходимости 4 колеса - поворотные. Конструкция позволяет десантировать его с самолетов и оперативно доставлять в нужные точки вертолетами.

Бронеавтомобиль способен выдерживать попадания небольших снарядов (класс защиты 3, пулевая защита бронестекол - калибр 5.45 мм и 7.62 мм). В том числе, бронирована и нижняя его часть со стороны дороги. Техника оснащена системами автоматического пожаротушения моторного и пассажирского отсеков. Следить за обстановкой снаружи машине позволяют видеокамеры, мониторы и система навигации. Это позволяет незаметно и практически бесшумно передвигаться в полной темноте.

- В процессе создания прототипа бронемашины компания наработала целый комплекс технических решений, который может быть использован для последующего производства подобной техники в гражданском исполнении, а также техники спецназначения, например, маневренный автомобиль для тушения пожаров, - сообщил Виталий Шульженко.

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края проработает возможность организации серийного производства разработанной бронемашины с профильными структурами и предприятиями России.

Опытный образец малогабаритного бронеавтомобиля "Наёмник" разработки АО "ЮТЭК" (Михайловск, Ставропольский край) (с) министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края