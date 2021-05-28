Войти
bmpd.livejournal.com

Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»

654
1
0

Как сообщило министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, опытный образец малогабаритного бронеавтомобиля был разработан и создан компанией АО "ЮТЭК", расположенной в городе Михайловск (Ставропольский край). Судя по надписи спереди, машина носит высокополиткорректное название "Наёмник".

Опытный образец малогабаритного бронеавтомобиля "Наёмник" разработки АО "ЮТЭК" (Михайловск, Ставропольский край) (с) министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

В пресс-релизе ставропольского министерства от 24 мая 2021 года, в рамках рабочей поездки с уникальной разработкой ознакомились и.о. министра энергетики, промышленности и связи региона Виталий Шульженко, заместитель министра Виталий Шевченко, а также директор Фонда развития промышленности Ставропольского края Григорий Мельников.

Степень локализации созданного бронеавтомобиля - 100%: прототип полностью собран полностью из отечественных составляющих. В зависимости от комплектации и пожеланий заказчиков машина может быть оснащена как бензиновым, так и дизельным двигателем различной мощности.

Кузов транспортного средства имеет цельнометаллическую безрамную конструкцию, благодаря чему корпус устойчив к авариям и механическим повреждениям. Для обеспечения высокой маневренности и проходимости 4 колеса - поворотные. Конструкция позволяет десантировать его с самолетов и оперативно доставлять в нужные точки вертолетами.

Бронеавтомобиль способен выдерживать попадания небольших снарядов (класс защиты 3, пулевая защита бронестекол - калибр 5.45 мм и 7.62 мм). В том числе, бронирована и нижняя его часть со стороны дороги. Техника оснащена системами автоматического пожаротушения моторного и пассажирского отсеков. Следить за обстановкой снаружи машине позволяют видеокамеры, мониторы и система навигации. Это позволяет незаметно и практически бесшумно передвигаться в полной темноте.

- В процессе создания прототипа бронемашины компания наработала целый комплекс технических решений, который может быть использован для последующего производства подобной техники в гражданском исполнении, а также техники спецназначения, например, маневренный автомобиль для тушения пожаров, - сообщил Виталий Шульженко.

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края проработает возможность организации серийного производства разработанной бронемашины с профильными структурами и предприятиями России.

Опытный образец малогабаритного бронеавтомобиля "Наёмник" разработки АО "ЮТЭК" (Михайловск, Ставропольский край) (с) министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Похожие новости
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
10.06.2020
Депутат ГД об учениях НАТО на Балтике: мы не можем быть безучастными
20.11.2019
NZZ (Швейцария): почему Макрон вдруг стал обхаживать Москву
10.07.2013
Взаимодействия как не было, так и нет — часть I
16.02.2010
HELIRUSSIA 2010 в гостях у HELI-EXPO 2010
30.07.2008
Старый конь борозды не портит
1 комментарий
№1
28.05.2021 01:44
Нивочка жива, еще 50 лет проживет благодаря Ил-112 и новыми Ми-38 со строевыми МИ-8/171. Похоже рассчитана на двух суперратников с десятком огнеметов сзади и носимым минометом. Спать можно вдвоем в мороз. Дизайнера бы еще привлечь.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 11:49
  • 1
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 28.05 11:40
  • 1
Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю