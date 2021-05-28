Пашинян предлагает отвести войска Азербайджана Армении от границы, разместить там международных наблюдателей

Ереван. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану обоюдно отвести подразделения вооруженных сил от границы и разместить там международных наблюдателей.

"Обращаюсь к международному сообществу и правительству Азербайджана. Предлагаю мирный вариант решения проблемы на армяно-азербайджанской границе - Армения и Азербайджан зеркальным методом отводят свои вооруженные подразделения от границы, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Вместо этого здесь размещаются международные наблюдатели - Россия или другие страны, представляющие сопредседательство Минской группы ОБСЕ (Франция, США - ИФ)", - сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении в четверг.

По его словам, размещение международных наблюдателей необходимо, чтобы стороны были уверены в выполнении договоренности.

"Речь идет об участках от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ). После этого под эгидой международного сообщества должна начаться работа по уточнению приграничных пунктов. В этом процессе также должны быть задействованы Россия или страны, представляющие сопредседательство Минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян.

Он заявил, что, если Азербайджан ставит задачу по уточнению приграничных пунктов, то не должен иметь причин отвергать этот план.

"Данный план можете считать официальным предложением России, странам Минской группы ОБСЕ и Азербайджану. Надеюсь, что предложение будет принято. Это единственный способ решить ситуацию мирно, дипломатическим путем. В противном случае обстановка выйдет из-под контроля. Ситуация напряжена. Динамика напряженности возрастает. А в случае нерешения проблемы возможны широкомасштабные столкновения", - сказал Пашинян.

По его словам, в скором времени будут начаты консультации с международными партнерами.