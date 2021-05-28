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Известия.ru

NASA и SpaceX отправят в космос светящихся в темноте кальмаров

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Источник изображения: Фото: NASA

NASA совместно со SpaceX отправят на Международную космическую станцию (МКС) светящихся в темноте кальмаров и микроскопических беспозвоночных тихоходок.

Как сообщило 27 мая издание Daily Star, запуск планируется не ранее 3 июля в рамках 22-й миссии американской компании SpaceX Илона Маска.

Отмечается, что цель данной миссии — исследование реакции микробов на пребывание в условиях микрогравитации.

«Результаты могут способствовать пониманию факторов стресса, которые оказывают влияние на людей в космосе, и способствовать разработке контрмер», — заявил исследователь Томас Бутби.

Уточняется, что ученые также будут следить за поведением и состоянием тихоходок в данных условиях, так как эти организмы являются самыми выносливыми на планете.

25 мая стало известно, что российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров осенью впервые в мире вынесут наружу МКС контейнеры с почвой и микроорганизмами для изучения влияния на них открытого космоса. Предполагается, что контейнеры установят во время выхода для прокладки кабелей между модулями «Звезда» и «Наука». Микроорганизмы проведут вне станции от года до четырех лет.

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