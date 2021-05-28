Путин заявил об уникальности российского высокоточного вооружения

Вооруженные силы должны быть достаточно оснащены крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заключительном совещании по оборонной тематике в Сочи.

"Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов. И важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот", - подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас в войсках и есть, и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности "Х-101", "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров, перечислил Верховный главнокомандующий. По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей - уникальны, оценил он. "В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях - в ходе операций против террористов в Сирии", - заметил Путин.

"В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки", - указал президент.

Кира Латухина