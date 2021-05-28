Парад раритетов: войска Хафтара готовят масштабную демонстрацию силы

Редкие для Ливии образцы военной техники в настоящее время можно увидеть в ходе подготовки военного парада формирований Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

1/2. 166 Battalion seem pretty chuffed with this Russian UAZ-469 comms bucket. First time I’ve seen it. 3. Didn’t know 166 had tanks. 4. Also seen in a separate convoy were several (new?) Jeep Gladiators (ht @YAlfaires) pic.twitter.com/HpSJYF0sac — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) May 24, 2021

Репетиции торжественного мероприятия проводятся на авиабазе Бенина около Бенгази. Складывается впечатление, что командование ЛНА сосредоточило на этом военном объекте большую часть имеющихся у него сил. Это десятки танков Т-55, Т-62, Т-72, 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", "Морава", комплексы ПВО "Квадрат", "Стрела-1", установки ЗСУ-23-4 "Шилка".

Буксируемые орудия представлены многочисленными 130-мм советскими пушками М-46 и гораздо реже встречающимися южноафриканскими 155-мм G-5.

Подтверждаются данные о наличии у ЛНА четырех единиц оперативно-тактического ракетного комплекса "Эльбрус" (Scud B). Также кроме них есть еще пусковая установка 9П113 и транспортная машина комплекса 9К52 "Луна-М".

Интересно, что гусеничная техника передвигается не сама, ее перевозят на тралах. Для чего были мобилизованы десятки тягачей.

Разумеется, демонстрируются традиционные для этого региона боевые пикапы, вооруженные 12,7-мм пулеметами ДШК и их китайскими клонами, 14,5-мм КПВ, малокалиберными ЗСУ-23-2. Среди них впервые засветились американские вездеходы Jeep Gladiator.

В колонне 166-го батальона также можно увидеть автомобили УАЗ-3151, которые ранее не были замечены в этой горячей точке, хотя известно, что они использовались в вооруженных силах во времена правления Каддафи. Благодаря нескольким антеннам машина выглядит достаточно необычно. По всей видимости, ее применяют в качестве командно-штабной.

Best footage yet of equipment arriving at the LNA 7th Dignity Parade. 4 Scud-B TELs and Luna-Ms. Also these unseen before Jeeps.

Cc: @Oded121351 pic.twitter.com/45YYDUQBmu — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) May 27, 2021

Алексей Моисеев