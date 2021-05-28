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Российская газета

Парад раритетов: войска Хафтара готовят масштабную демонстрацию силы

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Источник изображения: rg.ru

Редкие для Ливии образцы военной техники в настоящее время можно увидеть в ходе подготовки военного парада формирований Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Репетиции торжественного мероприятия проводятся на авиабазе Бенина около Бенгази. Складывается впечатление, что командование ЛНА сосредоточило на этом военном объекте большую часть имеющихся у него сил. Это десятки танков Т-55, Т-62, Т-72, 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", "Морава", комплексы ПВО "Квадрат", "Стрела-1", установки ЗСУ-23-4 "Шилка".

Буксируемые орудия представлены многочисленными 130-мм советскими пушками М-46 и гораздо реже встречающимися южноафриканскими 155-мм G-5.

Подтверждаются данные о наличии у ЛНА четырех единиц оперативно-тактического ракетного комплекса "Эльбрус" (Scud B). Также кроме них есть еще пусковая установка 9П113 и транспортная машина комплекса 9К52 "Луна-М".

Интересно, что гусеничная техника передвигается не сама, ее перевозят на тралах. Для чего были мобилизованы десятки тягачей.

Разумеется, демонстрируются традиционные для этого региона боевые пикапы, вооруженные 12,7-мм пулеметами ДШК и их китайскими клонами, 14,5-мм КПВ, малокалиберными ЗСУ-23-2. Среди них впервые засветились американские вездеходы Jeep Gladiator.

В колонне 166-го батальона также можно увидеть автомобили УАЗ-3151, которые ранее не были замечены в этой горячей точке, хотя известно, что они использовались в вооруженных силах во времена правления Каддафи. Благодаря нескольким антеннам машина выглядит достаточно необычно. По всей видимости, ее применяют в качестве командно-штабной.



Алексей Моисеев

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Страны
Бенин
Китай
Ливия
Россия
США
Продукция
M-46
Гвоздика
Град РСЗО
КУБ
С-300В
Т-55
Т-62
Т-72
Шилка
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