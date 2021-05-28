Главный музей ВС РФ в форме звезды планируется построить в Подмосковье

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Крупнейший в России музей вооруженных сил площадью 150 тыс. кв. метров планируется построить в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу.

"Мы предполагаем сделать здесь, в каждом из крыльев, своего рода (исторический) театр... Здесь же будут представлены артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги - всё то, что у нас сегодня хранится... Это будет самый крупный музей - почти 150 тыс. кв.м", - сказал Шойгу.

Музейный комплекс с мастерскими, сменными экспозициями и интерактивными технологиями спроектирован в форме объемной звезды с наложенными друг на друга уровнями. Разные зоны в комплексе могут быть посвящены и Первой мировой войне, и Бородинской битве, и обороне Брестской крепости, и другим важным событиям.

"Мы делаем это для того, чтобы 740 тыс. экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли выставить для наших граждан, соотечественников, чтобы можно было показать всё это", - отметил Шойгу, пояснив, что в музее Вооруженных сил в Москве все выставить не получается.

Представленный министром макет понравился президенту.

Шойгу рассказал, что экспозиции музея предполагается менять раз в полгода: "Для этого мы здесь сделаем мастерские, которые будут каждые полгода менять [экспонаты], и люди будут приходить сюда и говорить, как в театре: сегодня постановка будет такая. Не постановка [даже], а показ исторических событий того времени", - сказал Шойгу.