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РИА Новости

Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112

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Второй полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
Второй полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.
Источник изображения: © Пресс-служба ОАК

СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета, сообщил президент России Владимир Путин.

"Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В. В текущем году запланирована поставка двух таких самолетов", - заявил Путин в четверг на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Он отметил также, что сейчас с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124.

"Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Вместе с тем, по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов", - сказал президент РФ.

Путин предложил в рамках совещания обсудить, как эффективно решить эту задачу, и определить меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ил-112
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Персоны
Путин Владимир
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