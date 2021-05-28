Путин рассказал о госиспытаниях Ил-112

СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета, сообщил президент России Владимир Путин.

"Завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В. В текущем году запланирована поставка двух таких самолетов", - заявил Путин в четверг на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Он отметил также, что сейчас с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124.

"Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Вместе с тем, по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов", - сказал президент РФ.

Путин предложил в рамках совещания обсудить, как эффективно решить эту задачу, и определить меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации.