МиГ-31 вновь не дал норвежскому "Ориону" приблизиться к границе РФ

Пресс-служба Северного флота дважды за последние два дня сообщила о разведывательном рейде военного самолета Норвегии неподалеку от наших границ.

В четверг сообщение звучало так: "27 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота".

В пресс-службе уточнили, что наши летчики идентифицировали чужой объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

Российский истребитель сопроводил его над акваторией Баренцева моря. А когда "Орион" отвернул от границы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - отметили в пресс-службе. - Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено".

Практически такую же информацию пресс-служба распространила 26 мая. Тогда к российской границе также шел норвежский "Орион", и ему не дал приблизиться к нашим рубежам истребитель МиГ-31.

Юрий Гаврилов