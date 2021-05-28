Путин указал на растущую роль крылатых ракет в вооружении

Анализ военных конфликтов показывает, что применение крылатых ракет играет растущую роль. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.

«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов. И важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот», — заявил президент в ходе совещания с руководством Минобороны и главами предприятий оборонного-промышленного комплекса.

Путин напомнил, что в настоящее время в войсках имеются и поступают на вооружение новейшие крылатые ракеты большой дальности «Х-101», «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров, которые по характеристикам не только не уступают, но и часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными.

«В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях — в ходе операций против террористов в Сирии», — подчеркнул президент.

В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки, указал глава государства.

На совещании Путин также поручил доложить, насколько предприятия готовы к серийному выпуску образцов современного оружия.

Ранее, 25 мая, Владимир Путин сообщил о завершении испытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей», которую готовят принять на вооружение ВС России.

Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Система способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.