Минобороны Великобритании заключило контракт на закупку ЗРК "Си Септор" для фрегатов класса "Тип-31"

ЦАМТО, 27 мая. Как сообщила группа MBDA, Минобороны Великобритании заключило контракт на закупку ЗРК "Си Септор" (Sea Ceptor), которые обеспечат противовоздушную оборону новых фрегатов класса "Тип-31" ВМС страны.

"Си Септор" представляет собой современный корабельный ЗРК ближнего рубежа обороны. В качестве средства поражения комплекс использует унифицированную модульную зенитную управляемую ракету CAMM (Common Anti-air Modular Missile).

Как предполагается, ЗРК "Си Септор" позволят обеспечить защиту от средств воздушного нападения, включая высокоскоростные маневрирующие ракеты и штурмовики, а также ударных катеров, не только самого фрегата, на котором они установлены, но и других кораблей (включая новые авианосцы класса "Куин Элизабет") в ходе совместных операций.

Подписанный контракт предусматривает интеграцию ЗРК "Си Септор" с системами фрегатов "Тип-31", а также поставку и установку оборудования на борту. Подписанный контракт является частью соглашения об управлении портфелем активов (Portfolio Management Agreement – PMA), заключенного в 2010 году Министерством обороны Великобритании и MBDA для разработки и производства национальных систем вооружения. Соглашение PMA позволило ВС Великобритании получать современную военную технику, обеспечило более 4000 рабочих мест на предприятиях MBDA UK, сэкономив при этом более 1,2 млрд. фунтов стерлингов.

В настоящее время ЗРК "Си Септор" приняты на вооружение фрегатов класса "Тип-23" ВМС Великобритании. Министерство обороны Великобритании приобретает ракеты CAMM как для ВМС, так и для СВ.