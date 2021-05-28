Войти
ЦАМТО

Минобороны Великобритании заключило контракт на закупку ЗРК "Си Септор" для фрегатов класса "Тип-31"

524
0
0
ЗРК Sea Ceptor
Зенитный ракетный комплекс Sea Ceptor.
Источник изображения: Военное обозрение

ЦАМТО, 27 мая. Как сообщила группа MBDA, Минобороны Великобритании заключило контракт на закупку ЗРК "Си Септор" (Sea Ceptor), которые обеспечат противовоздушную оборону новых фрегатов класса "Тип-31" ВМС страны.

"Си Септор" представляет собой современный корабельный ЗРК ближнего рубежа обороны. В качестве средства поражения комплекс использует унифицированную модульную зенитную управляемую ракету CAMM (Common Anti-air Modular Missile).

Как предполагается, ЗРК "Си Септор" позволят обеспечить защиту от средств воздушного нападения, включая высокоскоростные маневрирующие ракеты и штурмовики, а также ударных катеров, не только самого фрегата, на котором они установлены, но и других кораблей (включая новые авианосцы класса "Куин Элизабет") в ходе совместных операций.

Подписанный контракт предусматривает интеграцию ЗРК "Си Септор" с системами фрегатов "Тип-31", а также поставку и установку оборудования на борту. Подписанный контракт является частью соглашения об управлении портфелем активов (Portfolio Management Agreement – PMA), заключенного в 2010 году Министерством обороны Великобритании и MBDA для разработки и производства национальных систем вооружения. Соглашение PMA позволило ВС Великобритании получать современную военную технику, обеспечило более 4000 рабочих мест на предприятиях MBDA UK, сэкономив при этом более 1,2 млрд. фунтов стерлингов.

В настоящее время ЗРК "Си Септор" приняты на вооружение фрегатов класса "Тип-23" ВМС Великобритании. Министерство обороны Великобритании приобретает ракеты CAMM как для ВМС, так и для СВ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Sea Ceptor
Град РСЗО
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Авианосец
Похожие новости
22.12.2017
Британские корабли сменят зенитные ракеты
20.01.2015
Великобритания закупает ЗРК FLAADS
09.07.2014
Компания MBDA провела два успешных испытания зенитно-ракетного комплекса "Си септор"
19.09.2013
Зенитные ракетные комплексы семейства FLAADS
12.09.2013
MBDA выдан контракт от ВМС Великобритании на производство ЗРС Sea Ceptor
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 11:40
  • 1
Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?