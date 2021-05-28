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РИА Новости

Путин рассказал о превосходстве крылатых ракет "Калибр"

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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о превосходстве крылатых ракет "Калибр" над иностранными образцами.

"Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы различных калибров", - сказал он на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Президент уточнил, что по своим характеристикам они не только не уступают, но и "часто превосходят иностранные образцы", а по ряду показателей являются уникальными.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Х-101
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Калибр КР
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