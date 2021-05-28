СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о превосходстве крылатых ракет "Калибр" над иностранными образцами.

"Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы различных калибров", - сказал он на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Президент уточнил, что по своим характеристикам они не только не уступают, но и "часто превосходят иностранные образцы", а по ряду показателей являются уникальными.