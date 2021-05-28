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Интерфакс-АВН

Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны

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Ил-76МД
Ил-76МД.
Источник изображения: militarynews.ru

Сочи. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ необходимо гораздо большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов, заявил президент Владимир Путин.

"По представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолётов и вертолётов", - сказал Путин в четверг на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. По его словам, высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния.

"Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", - сказал президент.

По его мнению, в этой области у РФ есть определённые успехи и хорошие заделы. "С использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Завершаются государственные испытания лёгкого "транспортника" Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолётов, - сообщил президент. - Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолётов Ил-76МД-90А".

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ил-112
Ил-476
Ил-76
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