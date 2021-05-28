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РИА Новости

Путин рассказал, какой должна быть армия

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Владимир Путин проводит заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике с руководством министерства обороны РФ
Владимир Путин проводит заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике с руководством министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Российская армия должна быть компактной, но эффективной, этому должно способствовать и развитие военно-транспортной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в четверг он отметил, что слаженная работа военно-транспортной авиации и высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния.

"Для нашей страны с ее огромной территорией - самой большой территорией в мире, напомню, - это имеет особое значение, для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что Вооруженным силам РФ нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов. "В этой области есть определенные успехи и хороший задел", - добавил президент РФ.

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