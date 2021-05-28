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ТАСС

Госкомиссия допустила "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb к заправке и пуску с Восточного

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Запуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите до 218

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, к предстоящему пуску с космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"По результатам испытаний, проведенных специалистами дочерних организаций госкорпорации "Роскосмос" в течение трех стартовых дней, члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 20:43:29 по московскому времени 27 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 182 космических аппарата, все они были выведены с помощью российских ракет "Союз" с разгонным блоком "Фрегат". Данный запуск должен довести количество спутников этой компании на орбите до 218.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля 2021 года.

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