Войти
ТАСС

МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

414
0
0
МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

Нарушения госграницы РФ допущено не было

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по ПВО Северного флота второй день подряд вылетал на сопровождение самолета Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Северного флота.

Там заявили, что 27 мая российские средства ПВО обнаружили над акваторией Баренцева моря цель, приближающуюся к госгранице России. Для опознавания цели был поднят истребитель МиГ-31. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сказали на флоте.

В пресс-службе уточнили, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ экипаж российского истребителя благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения госграницы РФ допущено не было.

В среду, 26 мая, Северный флот также сообщал, что МиГ-31 поднимался для сопровождения самолета Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
СФ
Похожие новости
27.01.2021
В добрый Севморпуть: перехватчики МиГ-31БМ прикроют арктическую трассу
08.09.2020
Российский МиГ-29 перехватил британский самолет над Баренцевым морем
07.09.2020
Российские МиГ-31 третий день подряд перехватывают над Баренцевым морем самолеты Норвегии
06.08.2020
Разведка с севера: МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета
07.08.2014
МиГи на Севере
31.10.2012
Ледовый поход Лошарика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 11:40
  • 1
Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?