МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

Нарушения госграницы РФ допущено не было

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по ПВО Северного флота второй день подряд вылетал на сопровождение самолета Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Северного флота.

Там заявили, что 27 мая российские средства ПВО обнаружили над акваторией Баренцева моря цель, приближающуюся к госгранице России. Для опознавания цели был поднят истребитель МиГ-31. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сказали на флоте.

В пресс-службе уточнили, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ экипаж российского истребителя благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения госграницы РФ допущено не было.

В среду, 26 мая, Северный флот также сообщал, что МиГ-31 поднимался для сопровождения самолета Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.