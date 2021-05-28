Российские автоматы получит иностранный спецназ

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») поставит иностранному партнеру малогабаритные автоматы для подразделений специального назначения, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Речь идет об автоматах СР.3М калибра 9 мм.

По данным госкорпорации, оружие разработано в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), комплектуется съемным глушителем, оптическим прицелом и предназначено для вооружения подразделений специального назначения.

«Надежность оружия, простота эксплуатации, возможность установки ночных и снайперских прицелов, а также других специальных средств делают наше оружие известным и популярным по всему миру. Рособоронэкспорт подписал новый контракт на поставку автоматов СР.3М иностранному партнеру», - сообщили «Ростехе».

Отмечается, что модернизированный малогабаритный автомат СР.3М разработан с длиной ствола всего в 136 мм под специальные патроны СП5 и СП6 9х39 мм с начальной скоростью полета пули 310 м/с. Это делает оружие компактным и удобным в бою на коротких дистанциях, в том числе в условиях плотной городской застройки.