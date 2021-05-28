Путин заявил о растущей роли крылатых ракет

СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что анализ военных конфликтов показывает растущую роль крылатых ракет, таким оружием должна быть оснащена армия.

"Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов", - сказал Путин на совещании.

Важно, чтобы таким современным, высокоточным вооружением были в достаточно мере оснащены армия и флот РФ, добавил президент.