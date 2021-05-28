Войти
Российская газета

Армия поможет повышению качества жизни россиян

566
0
0
Источник изображения: rg.ru

В военном ведомстве подготовили и передали в правительство РФ предложения, связанные с возможным участием Минобороны России в реализации мер по повышению качества жизни граждан. О необходимости решения этой задачи говорил в своем Послании президент.

В документе идет речь о целом ряде сфер, к развитию которых готовы подключиться военные. По информации РИА Новости, оборонное ведомство, в частности, может заняться строительством и реконструкцией учреждений дошкольного и школьного образования, спортивных объектов, жилищного фонда, военных городков и населенных пунктов в тех регионах РФ, где, цитирует агентство, "объекты Минобороны России являются зачастую единственной существующей инфраструктурой, в том числе в Арктической зоне Российской Федерации в закрытых административно-территориальных образованиях".

Вклад военных в развитие транспортной инфраструктуры может заключаться в их участии в строительстве и ремонте автодорог, обеспечивающих готовность объектов военной инфраструктуры России. Для совершенствования информационной составляющей Минобороны предлагает свою помощь в создании универсальных цифровых платформ инвентаризации, учета, контроля качества и количества всех видов энергоресурсов.

Военные также готовы решать задачи, связанные с охраной окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям. Тем более, что у них имеется опыт ликвидации загрязнений на территориях армейских и флотских объектов, строительства и реконструкции очистных сооружений и систем водоснабжения, модернизации котельных за счет их перевода на экологичные и энергоэффективные виды топлива. В Минобороны заявили о готовности продолжать такую работу.

Участие в военно-патриотическом воспитании граждан может быть расширено за счет строительства ведомством культурно-досуговых центров для молодежи. А вклад в образовательную сферу - путем создания сети военных учебных центров при гражданских вузах и обновления материально-технической базы.

Еще одна инициатива Минобороны имеет отношение к созданию в России современной лабораторно-экспериментальной базы по изучению и защите от вирусов. В военном ведомстве заявили о готовности подключить к соответствующим инновационным программам свои научно-исследовательские организации.

Кроме того, ведомство намерено внести свой вклад в реализацию Послания президента в части развития медицинской инфраструктуры. Речь идет о готовности оснастить военно-медицинские организации высокотехнологичным оборудованием, а также об обновлении и развитии армейских спортивных и санаторно-курортных учреждений.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
Изменение климата
Медицина
Похожие новости
08.04.2021
The Sun (Великобритания): силы специального назначения Владимира Путина используют знаки Красного Креста на учениях по устройству засад
10.04.2018
Каждый флот в России получит современные суда тылового обеспечения
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
22.01.2014
Последовательно отстаивать национальные интересы
16.01.2014
Главные задачи года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 11:40
  • 1
Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?