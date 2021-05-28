Руководитель погранслужбы ФСБ рассказал о новых угрозах на границе

Несмотря на коронавирусные ограничения и частично закрытые границы, служба российских пограничников менее напряженной за прошедший год не стала. Более того, некоторые пограничные риски только возросли.

Как рассказал в интервью РИА Новости накануне Дня пограничника первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, практически по всему периметру наших границ наблюдается увеличение военной активности НАТО. Альянс не только наращивает интенсивность оперативной подготовки своих войск, но и ведет постоянную разведку российской территории с помощью самолетов и беспилотников, оснащенных новейшими средствами контроля наземной и надводной обстановки.

Как отметил руководитель погранслужбы, наибольшее количество разведполетов вблизи Крымского полуострова отмечается в период нахождения кораблей стран-членов НАТО в акватории Черного моря и проведения военных учений альянса в регионе.

"Мы пристально отслеживаем недружественную деятельность западных партнеров у наших границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы "агрессивной политики России в регионе" и готовы к различным сценариям развития обстановки", - подчеркнул Кулишов.

Так, по его словам, 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу в районе мыса Херсонес, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных действий Береговой охраны ФСБ с ВМФ и ВКС России английский военный корабль был выдворен в нейтральные воды.

Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской границы. Как отметил руководитель погранслужбы ФСБ, при содействии западных партнеров Украина постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой на границе с Россией. По его данным, украинская сторона активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотников для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.

В то же время Владимир Кулишов подтвердил, что крымский участок сегодня остается приоритетным по всем направлениям деятельности Пограничной службы ФСБ России. В настоящий момент по уровню обустроенности и оснащенности этот участок сухопутной границы России является одним из наиболее укрепленных. Именно здесь апробируются все новые и перспективные средства вооружения пограничной деятельности.

Что касается других пограничных угроз, то, по данным генерала армии Кулешова, сейчас сохраняются риски проникновения на российскую территорию лиц, причастных к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций, а также контрабанды средств диверсии и террора. Так, в 2020 году пограничники выявили более 400 человек, имеющих отношение к террористической деятельности, и около 2,5 тысячи человек, находившихся в розыске. В пунктах пропуска и на приграничной территории изъято свыше 120 единиц огнестрельного оружия, около 125 килограммов взрывчатых веществ и более 18 тысяч боеприпасов. Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу было выявлено более 25 тысяч мигрантов с недействительными документами, а также свыше 20 тысяч иностранцев, въезд которым в нашу страну не разрешен. Для въезда на территорию России трудовые мигранты нередко использовали различные ухищрения, в том числе фиктивные приглашения на лечение в российских медучреждениях, либо пытались въехать в качестве вторых водителей грузовых автомобилей и экспедиторов. Таких попыток было выявлено около 10 тысяч.

В целом в 2020 году пограничники задержали более одной тысячи нарушителей границы и свыше 32 тысяч нарушителей ее режима.

Иван Егоров