Минобороны предложило своих специалистов для изучения вирусов

Минобороны России предлагает своих специалистов для участия в создании в России современной лабораторно-экспериментальной базы по изучению и защите от вирусов. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представленный ведомством в правительство документ с предложениями по реализации послания президента РФ.

Согласно документу, Минобороны выразило готовность активно участвовать в обеспечении «санитарно-эпидемиологической безопасности страны в рамках участия научно-исследовательских организаций Минобороны Россия в соответствующих инновационных программах и создания современной лабораторно-экспериментальной базы, обеспечивающей идентификацию биологических агентов в сжатые сроки и позволяющей оперативно разрабатывать средства защиты от них».

Кроме того, ведомство планирует участвовать в выполнении задач послания по развитию медицинской инфраструктуры через оснащение военно-медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием и развитие инфраструктуры спортивных и санаторно-курортных учреждений.

26 мая президент России Владимир Путин заявил, что предприятия ОПК столкнулись с непростыми проблемами в период пандемии коронавируса, однако принятые меры позволили сохранить их ритмичную и устойчивую работу. Он отметил, что гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, что является хорошим показателем.

Глава государства 25 мая сообщил о том, что, несмотря на пандемию коронавируса, все плановые мероприятия в российской армии в 2020 году были выполнены в полном объеме. Он уточнил, что данная информация подтверждена проверками, проведенными во всех военных округах и на Северном флоте.