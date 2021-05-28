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WarSpot

«Калашников», пробивающий танки

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Источник изображения: warspot.ru

«Калашников» похвастался своими улучшенными ракетами. Вчера, 26 мая, пресс-служба компании заявила об успешном завершении летных испытаний управляемых ракет «Вихрь».

«В ходе испытаний было произведено 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» на полигоне Минобороны России. В рамках проведенных доработок была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете», — сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников».

Испытания ракет «Вихрь»

В «Калашникове» указывают, что уже демонстрировали Минобороны РФ эти ракеты: «ранее также с положительным результатом были проведены работы по оценке возможности поражения целей на дальностях до 10 километров, что существенно превышает заданные при разработке ракеты ТТХ». В ходе последних пусков военным демонстрировались улучшенные ракеты. При этом разработчики указывают, что улучшения по точности и стабильности «были достигнуты без изменения ТТХ ракеты».

Ракеты «Вихрь» предназначены для поражения тяжелобронированных целей на расстоянии от 800 м до 10 км. Пуски ракет можно осуществлять на высоте от 10 до 4 000 м. Тандемная кумулятивно-боевая часть «Вихря» способна пробить 750 мм гомогенной брони за динамической защитой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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