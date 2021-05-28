ОАК продолжает централизацию управления корпорации

ЦАМТО, 27 мая. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в состав Госкорпорации Ростех) продолжает централизацию управления входящими в корпорацию предприятиями.

Так, в ОАК переданы полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) ПАО "Туполев", составляющего дивизион стратегической и специальной авиации ОАК. Ронис Шарипов продолжит руководить дивизионом в должности управляющего директора.

Централизация управления предприятиями самолетостроения является частью осуществляемой корпоративной трансформации ОАК, в рамках которой проводится исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться.

Ранее в ОАК были переданы полномочия ЕИО являющегося центром дивизиона транспортной авиации ПАО "Ил" и ключевой компании дивизиона военной авиации ПАО "Компания "Сухой".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".