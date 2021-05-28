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Интерфакс-АВН

"Швабе" запатентовал оптическую систему с улучшенными техническими характеристиками

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Запатентована оптическая система с увеличенным относительным отверстием, которая при высоком качестве изображения имеет меньшую длину оптической системы и упрощённую конструкцию, сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Швабе".

"Изобретение Научно-производственного объединения "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) холдинга "Швабе" может использоваться при создании телевизионных и фотографических систем, в измерительных приборах с многоэлементными матричными приемниками излучения", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что оптическая система работает следующим образом: поток излучения от бесконечно удаленного объекта проходит через линзы системы, преломляясь на каждой поверхности в соответствии с радиусами кривизны и материалами линз, и фокусируется в плоскости чувствительных элементов приемника излучения. Диаметр пучка излучения определяется диаметром апертурной диафрагмы, расположенной внутри объектива.

По словам генерального директора НПО ГИПО Виллена Балоева, "предлагаемая оптическая система по сравнению с действующими аналогами имеет повышенное относительное отверстие, меньшие габаритные размеры и количество оптических элементов при высоком качестве изображения".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
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