"Швабе" запатентовал оптическую систему с улучшенными техническими характеристиками

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Запатентована оптическая система с увеличенным относительным отверстием, которая при высоком качестве изображения имеет меньшую длину оптической системы и упрощённую конструкцию, сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Швабе".

"Изобретение Научно-производственного объединения "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) холдинга "Швабе" может использоваться при создании телевизионных и фотографических систем, в измерительных приборах с многоэлементными матричными приемниками излучения", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что оптическая система работает следующим образом: поток излучения от бесконечно удаленного объекта проходит через линзы системы, преломляясь на каждой поверхности в соответствии с радиусами кривизны и материалами линз, и фокусируется в плоскости чувствительных элементов приемника излучения. Диаметр пучка излучения определяется диаметром апертурной диафрагмы, расположенной внутри объектива.

По словам генерального директора НПО ГИПО Виллена Балоева, "предлагаемая оптическая система по сравнению с действующими аналогами имеет повышенное относительное отверстие, меньшие габаритные размеры и количество оптических элементов при высоком качестве изображения".