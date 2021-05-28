ОАК взяла под управление ПАО "Туполев"

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) взяла на себя управление ПАО "Туполев" (разработчик и производитель ракетоносцев и самолетов специального назначения), сообщил "Интерфаксу" представитель ОАК.

"В ОАК переданы полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) ПАО "Туполев", составляющего дивизион стратегической и специальной авиации ОАК. Ронис Шарипов продолжит руководить дивизионом в должности управляющего директора", - сообщили в ОАК в четверг. Там заявили, что ОАК продолжает централизацию управления корпорации.

"Централизация управления предприятиями самолетостроения является частью идущей корпоративной трансформации ОАК, в рамках которой проводится исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться",- сообщили в ОАК.

Ранее в ОАК были переданы полномочия ЕИО являющегося центром дивизиона транспортной авиации ПАО "Ил" и ключевой компании дивизиона военной авиации ПАО "Компания "Сухой".