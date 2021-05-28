NI вспомнил о советском межконтинентальном гидроплане М-70

Проект сверхзвукового стратегического гидроплана Мясищева М-70 отражает военную мысль 50-х годов, когда ядерные заряды уже имелись, а надежные средства их доставки на другой континент - нет. В США сконструировали дозвуковой Martin P6M SeaMaster, способный нести две атомных бомбы или одну водородную. Советский Союз ответил сверхзвуковым гидропланом межконтинентального класса.
Эскиз бомбардировщика-гидроплана М-70. Фото: https://t.co/CJrgCFps8b pic.twitter.com/n0BE6gohRj— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 27, 2021
Создание самолета поручили ОКБ Мясищева, где уже проектировали сверхзвуковой бомбардировщик для суши, знаменитый М-50. Для моря его несколько видоизменили: двигатели подняли над крыльями, а пару из них перенесли на хвостовое оперение.
- Хорошая идея для реактивных самолетов, взлетающих с воды. Так исключается попадание брызг в воздухозаборники, - отметил The National Interest.
Как и в М-50, взлетная масса гигантского гидроплана должна была составлять 240 тонн, 144 из них приходилось на керосин. Была предусмотрена возможность заправки на воде - от подводных лодок. В этом случае М-70 становился межконтинентальным. Фюзеляж типа "Летающая лодка" дополняли три гидролыжи и титановое подводное крыло. Без дозаправки самолет мог преодолеть 7500 километров, его максимальная скорость составляла 2500 км/ч.
Проект получился обстоятельный: кроме гидроплана, создавали 88-метровый плавучий док для ремонта М-70 и подводную лодку-заправщик проекта 644. Параллельно КБ вело работу над бомбардировщиком-гидропланом М-60 с ядерным двигателем и боевой нагрузкой 25 тонн. К сожалению, всем этим полетам конструкторской мысли не суждено было воплотиться в жизнь - после успешных испытаний баллистической ракеты Р-7 в конце-50-х проекты по созданию межконтинентальных гидропланов были закрыты. Ракета выполняла ту же задачу за минуты, а не за часы.
Антон Валагин