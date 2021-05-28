Баку обвинил Ереван в диверсии с участием 24 военнослужащих

Попытку диверсионного проникновения в Азербайджан со стороны Армении провели две группы военных общей численностью 24 человека. Об этом 27 мая сообщило на своем сайте минобороны Азербайджана.

Диверсионные группы пересекли государственную границу в 03:00 и пытались установить мины и провести другие провокационные действия, отметили в ведомстве.

«По предварительной информации, две разведывательно-диверсионные группы с противоположной стороны пересекли государственную границу в двух направлениях. Одна группа состояла из девяти военнослужащих, а другая — из 15 военнослужащих», — добавили в азербайджанском оборонном ведомстве.

В результате действий азербайджанской армии были разоружены и задержаны четыре офицера из первой группы и двое военнослужащих из другой.

«Другие армянские военнослужащие немедленно покинули нашу территорию и отступили», — заключили в минобороны Азербайджана.

Со своей стороны в Ереване заявили, что шесть армянских военнослужащих были взяты в плен военными Азербайджана в пограничной зоне Гехаркуникской области Армении. Заявление Баку о том, что плененные военнослужащие находились на территории Азербайджана, не соответствует действительности.

Как отметил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, армянские военные минировали приграничную линию с установлением предупредительных знаков. «Цели диверсии не было», — заявил он на своей странице в Facebook.

Утром в четверг минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Шестеро военнослужащих армянской армии были обезврежены и задержаны.