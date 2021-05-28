"Уран-9" назвали мощнейшим наземным беспилотником

Беспилотная боевая машина "Уран-9" с точки зрения огневой мощи занимает первое место в мире, пишет китайский портал Sina. Российский военный робот, отмечает автор публикации, не впервые демонстрируется на параде Победы, но по-прежнему привлекает к себе повышенное внимание и отражает будущий вектор развития военной техники РФ.

"Уран-9" внешне напоминает боевую машину пехоты, уступая в размерах - длина составляет около 4,5 метра, ширина - 2 метра. Общая боевая масса достигает десяти тонн.

Робот оснащается 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, спаренной с 7,62-миллиметровым пулеметом. На обеих сторонах башни установлены пусковые установки с четырьмя противотанковыми ракетами 9М120 "Атака". Последние при необходимости заменяются на зенитные ракеты "Игла", что обеспечивает потенциал противовоздушной обороны. В задней части башни расположены шесть реактивных огнеметов "Шмель".

- На Западе пока нет беспилотной боевой машины, которая могла бы сравниться с "Ураном-9" по огневой мощи. И самое главное, боевой робот уже принимал участие в реальных боевых действиях в Сирии, - приводит выдержку из материала "ИноСМИ".

Подробности применения "Урана-9" в сирийском конфликте неизвестны, однако испытание машины в боевой обстановке выявило несколько проблем, присущих в принципе всей подобной технике.

Разработкой боевых роботов, которые могут снизить человеческие потери на полях сражений, занимаются в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и ряде других стран. У России наблюдалось некоторое отставание в этой сфере, однако появление "Урана-9" закрыло этот технологический разрыв, заключил автор.

Тимур Алимов