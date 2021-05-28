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Газета.ru

Инженеры или нарушители: Азербайджан задержал шестых армянских военных на границе

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Азербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Пашинян заявил, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении

Шестеро армянских военных попали в азербайджанский плен, сообщает официальный Ереван. Инцидент, по данным минобороны Армении, произошел, когда военнослужащие по контракту выполняли инженерные работы в приграничной зоне Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана заявляет, что армяне пытались пересечь госграницу.

Пресс-служба министерства обороны Армении сообщает о взятии в плен шести армянских военнослужащих азербайджанскими войсками. Инцидент произошел ранним утром 27 мая, передает ТАСС.

«Солдаты ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. Принимаются необходимые меры по возвращению плененных», - говорится в сообщении армянского военного ведомства.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства назвал пленение солдат «похищением». В министерстве обороны перечислили фамилии армянских контрактников, которых задержала азербайджанская сторона: А. Абгарян, И. Саркисян, В. Саркисян, Б. Оганян, А. Будоян, В. Рафаэлян. Ереван утверждает, что они не пересекали границу.

Пашинян также заявил, что Азербайджан угрожает территориальной целостности и суверенитету Армении.

Баку подтверждает информацию, что шесть военнослужащих Армении были окружены и взяты в плен. По данным азербайджанской стороны, они пытались ночью перейти границу.

«Разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении предприняла попытку перейти [границу]… Противник проводил работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии», - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Отмечается также, что в приграничной зоне наблюдалось скопление армянской бронетехники. Однако «в результате принятых мер» передвижение техники (в том числе и танков) было пресечено.

Игра в карты

Ереван ранее заявил, что подконтрольные Баку силы 12 мая «пытались провести работы по уточнению границ». 13 мая минобороны Армении обвинило Азербайджан в попытке ввести свои войска на армянскую территорию на двух приграничных участках. По словам Никола Пашиняна, азербайджанские военные «посягнули на территорию Армении» в Сюникской области. На армянской территории, добавил он, находится около 250 азербайджанских солдат. Баку «провоцирует» Ереван с целью возобновить военный конфликт, считает Пашинян.

Азербайджан также обвинил армянскую сторону в провокациях. «В приграничных с Арменией районах... имеющих сложный горный рельеф и климатические условия, азербайджанские пограничные силы размещаются на принадлежащих нашей стране позициях. Этот процесс выполняется в обычном режиме и систематически», - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

Приграничные мероприятия проводятся на основе карт, определяющих линию границы, заявляет Баку. Армянская сторона, по мнению азербайджанской, реагирует «неадекватно» и паникует. В Ереване же считают ситуацию в спорном районе «взрывоопасной».

«Причина в том, что некоторые группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении и предприняли действия по ограждению озера», - передавала пресс-служба армянского правительства.

Пашинян также отметил, что азербайджанцы не применяют оружие и пытаются «обосновать свои действия какими-то фальшивыми картами». Ереван же опирается на карты, сделанные в СССР. Генпрокуратура Армении также возбудила уголовное дело в связи с «незаконным пересечением границы».

Туман войны

Ситуация на армянско-азербайджанской границе в последние дни обостряется. Ереван призвал ОДКБ, в которую входит и Россия, обратить внимание на ситуацию. Кремль заявил, что стороны обязаны придерживаться ноябрьского трехстороннего соглашения и закрепленного документом режима прекращения огня. Путин провел переговоры с азербайджанским главой Алиевым и армянским премьером Пашиняном. Стороны выразили стремление к политическому урегулированию ситуации.

Тем не менее, 25 мая армянское минобороны сообщило о смертельном ранении, полученном военнослужащим ВС республики в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. Однако Баку отверг обвинения - по данным азербайджанской стороны, армянский солдат погиб в результате несчастного случая.

26 мая Азербайджан заявил, что семь армянских военных грузовиков с солдатами пытались приблизиться к границе в Гегаркуникской области, но их передвижение «было пресечено в результате упреждающих мер» без применения оружия. Пашинян обвинил Баку в провокациях и намерении создать коридор до Нахичевани - азербайджанского анклава, который от основной части Азербайджана отделен полосой армянской территории.


Иван Жуковский

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Азербайджан
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Персоны
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