ФСБ: Украина провоцирует напряженность в Черном море для помощи от США

Украине для реформирования ее морской военной и пограничной инфраструктуры требуется финансовая и техническая помощь от США и Евросоюза. Для ее получения власти Киева активизируют антироссийские действия и провоцируют напряженность в регионе. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель директора ФСБ России - руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

"Нам известно о поставках из США на Украину катеров, в основном отслуживших значительный срок службы, а также о контрактах на строительство Францией, Великобританией и другими странами НАТО новых катеров для украинской стороны", - сообщил Кулишов.

Он добавил, что на данный момент сил и средств подразделений береговой охраны достаточно для выполнения поставленных задач в Азово-Черноморском регионе.

"В случае формирования новых угроз количество кораблей и катеров будет увеличено в достаточно короткий срок", - подчеркнул он.

Юрий Гаврилов