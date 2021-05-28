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Интерфакс-АВН

В Баку утверждают, что границу пытались нарушить несколько групп армянских военных

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Баку
Баку.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Баку. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Границу с Азербайджаном пытались перейти сразу несколько разведгрупп армянских военнослужащих, часть из них скрылась, заявляют в МИД Азербайджана.

"Эти группы были обнаружены. Из одной группы были обезврежены и взяты в плен 2 армянских диверсанта, из другой группы - 4. Части диверсантов удалось бежать", - отмечает МИД.

В Баку назвали этот инцидент "попыткой террористической деятельности" и назвали попытки нарушить границы Азербайджана недопустимыми.

"Азербайджан поддерживает урегулирование напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Ранее Минобороны Армении сообщило о пленении шести военнослужащих ВС Армении азербайджанской стороной во время проведения инженерных работ на своей территории.

"Утром 27 мая на приграничном участке в Гегаркуникской области Армении, при проведении инженерных работ на оборонительном участке Н-ской воинской части ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть военнослужащих ВС Армении", - отметили в Минобороны.

В ведомстве отметили также, что заявление Минобороны Азербайджана о том, что плененные военнослужащие находились на территории Азербайджана, не соответствует действительности.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что взятые в плен армянские военнослужащие проводили инженерные работы по обустройству границы.

"Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было. Инцидент произошел на нашей территории", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

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Азербайджан
Армения
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