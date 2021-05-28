В ЦПК разработали имитатор лунохода

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина разработали имитатор лунохода, российские космонавты уже приступили к тренировкам на нем, сообщили в ЦПК.

"В Центре подготовки космонавтов создают научно-технический задел для подготовки космонавтов Роскосмоса к выполнению перспективных программ, которые предусматривают освоение других планет. Специалисты Центра разработали исследовательский научный стенд - имитатор транспортного средства для передвижения по поверхности Луны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Центра разработали также методики проведения эксперимента, обработки его результатов, регистрации всех параметров и еще до космонавтов стали участниками исследований. Подготовительная работа велась в течение года, сообщили в ЦПК.

"Динамический стенд имитирует основные параметры луноходов: тип движителя, органы управления, систему отображения информации, датчики параметров движения", - сообщил замначальника управления по научно-исследовательской и испытательной работе ЦПК Павел Долгов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Центра, тренировочная трасса разбита на семь участков, в процессе движения по ней космонавт должен справиться с поворотами различной сложности, подъехать к контрольному пункту, взять предмет и развернуться, объехать препятствия, выполнить ряд элементов задним ходом.

"Для приобретения устойчивых навыков управления таким устройством требуется пять тренировок, две из которых - с использованием скафандра "Сокол", - говорится в сообщении.

Эксперимент проводят в рамках научно-исследовательской работы "Созвездие-ЛМ", цель которой - оценка возможности выполнения космонавтом сложной операторской деятельности после выполнения перспективных длительных космических полетов в условиях перегрузок, а также получение экспериментальных данных о качестве выполнения операций, отмечают в ЦПК.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко, для доставки человека на Луну с помощью ракет "Ангара" потребуется 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки.

По его словам, для реализации этого варианта понадобится "доделать водородную "Ангару", сделать облегчённый вариант "Орла", чтобы он встал на эту "Ангару" по грузоподъёмности". Кроме этого, понадобится разработать медорбитальный буксир на базе разгонных блоков КВТК.

Блошенко также сообщал, что стоимость лунной программы с использованием сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" составляет примерно 1,7 трлн рублей, из которых 900 млрд потребуется на разработку полезной нагрузки и около 800 млрд - на разработку самой ракеты.

В состав полезной нагрузки, отметил он, входят несколько кораблей "Орел", лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника.

Как ранее Блошенко сообщил "Интерфаксу", вариант лунной программы с использованием ракет "Ангара" представят правительству в июне.