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Lenta.ru

Сбер показал такси будущего

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Сбербанка

Компания SberAutoTech, входящая в экосистему Сбера, представила прототип автономного электрического транспорта ФЛИП, которое может стать прообразом для такси будущего, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В сочетании с гибкой архитектурой self-driving технологии разработки SberAutoTech это позволит нам предложить решения для самых разных сфер: грузоперевозки, последняя миля, такси. За этими технологиями будущее, и мы гордимся тем, что развитие этого направления стало возможным благодаря синергии внутри экосистемы и инженерным решениям SberAutoTech», — сказал СТО «Сбербанк груп», исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.

Отмечается, что разработка имеет максимальный (пятый) уровень автономности по международной классификации.

«Ноу-хау компании — компоновка элементов питания, которая позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным топливом стандартного автомобиля. Данное решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта», — говорится в сообщении компании.

В качестве альтернативных источников энергии может использоваться, в частности, газ.

По габаритам ФЛИП напоминает стандартный легковой автомобиль с увеличенным на 40 процентов объемом свободного внутреннего пространства, позволяющего с комфортом вмещать шесть пассажиров.

Эксплуатация автономного электрического транспорта от Сбера предполагает использование пользовательского приложения, в котором персонализация и безопасность обеспечиваются технологиями биометрии и коммуникацией посредством виртуального ассистента «Салют».

В июне планируется представить ФЛИП участникам Петербургского международного экономического форума.

В мае сообщалось, что Сбер запустит сервис по долгосрочной аренде автомобилей на срок от полугода до трех лет.


Иван Потапов

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