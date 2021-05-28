Отряд Международного противоминного центра за 5 лет разминировал более 6,5 тыс. гектаров территории Сирии

ЦАМТО, 27 мая. Отряд Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ в ходе выполнения задач по разминированию территории Сирии обнаружил и уничтожил свыше 105 тыс. взрывоопасных предметов, обучил более 1200 сирийских военнослужащих.

Об этом сообщил заместитель начальника МПЦ полковник Олег Крыжановский.

"В ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике отряд Центра за пять лет четырежды выполнял задачи по разминированию. Российские саперы, рискуя жизнью, первыми входили в освобожденные от террористов города, что позволило сохранить тысячи жизней мирного населения и вернуть миру жемчужины культурно-исторического наследия человечества", – сказал О.Крыжановский, выступая на 4-й Международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам, открывшейся 26 мая в Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

За этот период специалисты МПЦ очистили 6,5 тыс. гектаров, 1400 км автомобильных дорог, 17 тыс. военных и гражданских объектов. Ими были обнаружены и уничтожены свыше 105 тыс. взрывоопасных предметов, более 31 тыс. из которых – самодельные взрывные устройства. Замначальника МПЦ также отметил, что в сирийском филиале Центра российские специалисты передали опыт и обучили более 1200 коллег, которые продолжают работу по окончательной зачистке освобожденных территорий страны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.